Primi Passi, ottimi risultati per la pattinatrici della Polisportiva La Rosa

Tutto lo staff della Polisportiva La Rosa Livorno si congratula per i risultati ottenuti

Ancora una volta fanno parlare le mini pattinatrici della Polisportiva La Rosa in quanto hanno raggiunto ottimi risultati alla prima fase interprovinciale del trofeo Primi Passi, svoltosi a Pistoia presso l’impianto delle Fornaci, dove si sono scontrate con le province di Siena, Pisa e Arezzo. Per la classe 2018 Mia Bosinico e Giulia Coraggio, per la categoria 2017 Brondi Janel, Di Girolamo Nicole, Pieracci Caterina, Fantozzi Ambra, Pastorella Giorgia, per gli anni 2016 Licciardiello Ginevra, Corda Vanessa, Mehmeti Kiara, Petracco Luna, Buzhnitsa Maria Isabella; per il 2015 Esposito Sofia, Baggiani Emily, Giardi chiara, Suppa Clara, Auricchio Anastasia, per gi anni 2014 Biagini Viola, Pieracci Margherita e Fortuna Ginevra Maria. Tutte queste partecipanti accompagnate e preparate dalla Pluricampionessa del mondo Letizia Tinghi e dal tecnico Giuliana Perfetti sono state seguite anche dal preparatore atletico della Nazionale Bientinesi Andrea. Tutto lo staff della Polisportiva La Rosa Livorno si congratula per i risultati ottenuti. Tra le 100 partecipanti alla prima fase, una più di tutte ha conquistato il pubblico, Fortuna Ginevra Maria che ha gareggiato come special Athletis, dimostrando a tutto il pubblico che anche bambine disabili possono non solo frequentare il pattinaggio ma partecipare anche alle competizioni. Un ringraziamento al pubblico che calorosamente ha incitato la piccola Ginevra durante tutta la sua performance riscattando nella bambina una grande evidente felicità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©