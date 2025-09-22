Primo Trofeo Emilio Mugnai al Moletto di Ardenza

Alla gara hanno partecipato personaggi illustri della pesca a traina, quali Alessandro Pierucci e Curzio Mugnai, che assieme ai bravissimi giovani si sono messi in gioco per condividere una giornata di mare

Oltre venti equipaggi in gara per il 1° trofeo Emilio Mugnai svoltosi al Moletto di Ardenza.

Una gara di traina costiera al quale hanno partecipato personaggi illustri della pesca a traina quali Alessandro Pierucci e Curzio Mugnai che assieme ai bravissimi giovani, al più anziano Augusto ed ai numerosi appassionati anche neofiti, si sono messi in gioco per condividere una giornata di mare, di pesca e di divertimento. Al rientro dopo la pesatura e la premiazione il ricco e succulento “terzo tempo” consumatosi tra simpatici sfottò, confronti sulle tecniche ed aneddoti dei più esperti. Per la cronaca: terzo classificato Lo russi Luca; secondi classificati Giorgio e Alberto Granchi. Il trofeo se lo aggiudicano Monelli Francesco, Pierucci Alessandro e Mugnai Curzio.

