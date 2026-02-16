Prova nazionale di sciabola. Il Fides domina tra Cadetti, Under 20 e Assoluti

Foto inviate nel comunicato stampa

Dal 13 al 15 febbraio 2026 un weekend da incorniciare per il Circolo Scherma Fides, con oro, argenti, bronzi e numerosi piazzamenti di prestigio

A Foggia, dal 13 al 15 febbraio 2026, è andata in scena la Seconda Prova Nazionale di sciabola delle categorie Cadetti, Giovani e Assoluti. Il Circolo Scherma Fides di Livorno si è presentato con una delegazione numerosa e competitiva, accompagnata dai Maestri Nicola Zanotti e Leonardo Tomer, ottenendo un bilancio complessivo di altissimo livello, con risultati di vertice in tutte le giornate di gara.

Cadetti: doppietta Fides nel maschile

Oro per Matteo Casavecchia, argento per Giordano Vincenzi

La prima giornata, venerdì 13 febbraio, è stata dedicata alla categoria Cadetti. Nella prova maschile, Matteo Casavecchia e Giordano Vincenzi hanno firmato una gara praticamente perfetta, conquistando una straordinaria doppietta amaranto.

Casavecchia, dopo un girone con tutte vittorie, supera con autorità le prime eliminazioni dirette fino ai quarti di finale, dove batte il forte rivale Hirsch Butté (vincitore della prima prova nazionale) per 15-9, dominando l’assalto e assicurandosi l’accesso al podio.

Vincenzi, invece, chiude i gironi con 4 vittorie e 2 sconfitte e cresce in maniera convincente nel tabellone. Negli ottavi supera il frascatano Aquili per 15-14, mentre nei quarti batte il foggiano Di Lillo per 15-9, conquistando così la certezza del podio.

In semifinale Casavecchia si impone sullo svedese Kong (tesserato per la società Oreste Puliti Lucca) per 15-10, mentre Vincenzi supera il napoletano Manzo per 15-12. La finale, tutta targata Fides, vede Casavecchia vincere per 15-12, aggiudicandosi la Seconda Prova Nazionale e affermandosi sempre di più come uno dei protagonisti della categoria Under 17.

Nella stessa competizione, Leonardo Colli e Niccolò Paolantonio si fermano nel tabellone dei sessantaquattresimi di finale.

Cadetti femminile: Torre ai piedi del podio

Nella prova Cadetti femminile, la migliore tra le atlete del Fides è Anna Torre, che dopo un girone con tutte vittorie viene fermata ai quarti di finale dalla rivale Fusetti per 15-12, chiudendo in sesta posizione.

Ottima anche la gara di Aurelie Personi, numero 9 del tabellone dopo i gironi, fermata agli ottavi di finale dalla torinese Pugno, concludendo in undicesima posizione.

Più indietro Mia Cantini e Diletta Farneti, che chiudono in top 32, mentre Giulia Bartolini e Giulia Saracaj si fermano in top 64.

Under 20: bronzo per Personi e Tribuno

Prestazione di spessore per la 14enne Aurelie Personi, Andrea Tribuno sul podio nel maschile

Sabato 14 febbraio è stato il giorno della prova Under 20, nella quale il Circolo Scherma Fides ha raccolto due medaglie di bronzo di grande valore. In campo femminile, Aurelie Personi conquista un bronzo davvero importante considerando la giovanissima età: 14 anni. Numero 12 della classifica dopo i gironi, Aurelie vince tutte le dirette con autorevolezza e nei quarti di finale firma una splendida vittoria per 15-14 contro la padovana Martinelli. In semifinale si ferma contro l’argento mondiale Francesca Lentini per 15-10, chiudendo comunque con una prestazione di assoluto livello. Grazie a questo risultato e alla recente vittoria ai Campionati del Mediterraneo Under 17, Personi conferma la sua presenza tra le atlete più promettenti del panorama nazionale. Nella stessa gara: top 32 per Mia Cantini, Rachele Saracaj e Anna Torre, top 64 per Giulia Saracaj. Più indietro Giulia Bartolini e Diletta Farneti. In campo maschile, Andrea Tribuno sfodera una prestazione eccellente: tutte vittorie al girone e un tabellone condotto con grande solidità fino ai quarti di finale, dove supera l’atleta delle Fiamme Oro Massimo Sibillo per 15-7. In semifinale viene fermato dall’atleta dell’Aeronautica Militare Valerio Reale per 15-8, conquistando così un bronzo che dà continuità ai suoi risultati, in Italia e all’estero. Grande prestazione anche per Andrea Artuso, che dopo 5 vittorie e una sconfitta al girone conduce un’ottima serie di vittorie nelle dirette. Si arrende soltanto a Valerio Reale ai quarti, per 15-14, chiudendo in quinta posizione in una prova da quasi 150 atleti. Ottimo anche Filippo Picchi, che chiude in 12ª posizione: ai sedicesimi firma una splendida rimonta contro Hirsch Butté, imponendosi 15-14 dopo essere stato sotto 14-9. Anche lui viene poi fermato da Valerio Reale per 15-10. Completano il quadro: top 32 per Davide Vivaldi (fermato nel derby con Tribuno per 15-13), Davide Mannucci e Pietro Marchini. Top 64 per Alberto Barsanti, Pablo Giovannetti, Matteo Casavecchia ed Edoardo Betti. Più indietro Mattia Pappalardo, Giorgio Favilla, Giordano Vincenzi, Niccolò Paolantonio e Giorgio Marchini.

Assoluti: argento per Bertini, top 8 per Cantini e Dreossi

Domenica 15 febbraio si è concluso il weekend con la prova Assoluti, che ha consegnato al Fides un altro risultato di altissimo livello: argento per Cosimo Bertini, atleta Fides in forza al Gruppo Sportivo Fiamme Oro.

Bertini vince con autorità le prime eliminazioni dirette fino ai quarti di finale, dove supera il campione italiano assoluto in carica Leonardo Reale per 15-13. In semifinale batte Matteo Neri (Carabinieri e compagno di Nazionale) per 15-14, mentre in finale si ferma contro l’altro campione livornese e compagno di Nazionale, Pietro Torre (cresciuto anch’egli al FIDES ed oggi in forza alla Virtus Bologna – FIamme Oro), per 15-11, conquistando un secondo posto di grande prestigio.

Ottima anche la prestazione di Edoardo Cantini (Carabinieri) e Leonardo Dreossi (Aeronautica Militare), entrambi top 8. Dreossi viene fermato dall’atleta dell’Aeronautica Edoardo Reale per 15-11, mentre Cantini cede a Torre per 15-12.

Nella stessa prova: top 32 per Filippo Picchi, fermato soltanto all’ultima stoccata, Davide Vivaldi, sconfitto per 15-12 dall’atleta delle Fiamme Gialle Stigliano, e Davide Mannucci, che dopo aver battuto al turno precedente Valerio Reale per 15-14, viene fermato nel derby con Dreossi per 15-10.

Top 64 per Andrea Tribuno, Pablo Giovannetti, Salvatore Lazzaro, Giorgio Favilla, Andrea Artuso, Pietro Marchini e Matteo Casavecchia. Più indietro Giordano Vincenzi, Alberto Barsanti, Mattia Pappalardo e Giorgio Marchini.

Assoluti femminile: Irene Vecchi top 16, Anna Torre top 32 a 15 anni

Nella prova femminile, Irene Vecchi (Fiamme Gialle) è tornata a calcare le pedane per la prima volta dopo le Olimpiadi di Parigi, conquistando un ottimo top 16. Vecchi batte nei sedicesimi di finale la campionessa italiana assoluti in carica Rebecca Gargano per 15-14, per poi fermarsi ai quarti contro la romana Lentini per 15-8.

Di grande valore anche il risultato di Anna Torre, che conquista la 20ª posizione nella categoria Assoluti a soli 15 anni, chiudendo in top 32. Top 64 per Aurelie Personi, Rachele Saracaj e Giulia Bartolini. Più indietro Diletta Farneti, Giulia Saracaj e Giulia Bartolini.

Un weekend di conferme e risultati di vertice

Si conclude così un fine settimana ricco di soddisfazioni per il Circolo Scherma Fides di Livorno, con tanti risultati di prestigio, importanti conferme e nuove prove di crescita, che danno ulteriore valore al lavoro svolto quotidianamente dallo staff tecnico della sciabola, guidato dai Maestri Nicola Zanotti, Ilaria Bianco e Leonardo Tomer.

Condividi:

Riproduzione riservata ©