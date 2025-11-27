Rachele brilla alle semifinali Yagp di danza

Foto inviata dalla scuola e autorizzata alla pubblicazione da parte della famiglia che ringraziamo per la disponibilità

La giovanissima danzatrice, 10 anni, ha ottenuto un risultato eccezionale entrando nella top 12 della categoria Danza Contemporanea con la coreografia “Me” di Martina Cecchini

Rachele Pessi brilla alle semifinali YAGP di Vicenza grazie a una prestigiosa borsa di studio. La giovanissima danzatrice del Centro Studi Armonia Danza ha ottenuto un risultato eccezionale entrando nella top 12 della categoria Danza Contemporanea con la coreografia “Me” di Martina Cecchini. Un traguardo ancor più significativo se si considera che la categoria contava oltre ottanta solisti, con soltanto due partecipanti italiani. Eccellente anche la sua prova nella sezione di danza classica, dove Rachele ha conquistato un punteggio altissimo con la variazione “Graduation Ball”, preparata dal maestro Francesco Frola. Questa meravigliosa esperienza alle semifinali di Vicenza apre per lei importanti opportunità internazionali: dalle summer school alle possibilità di studio nelle accademie più prestigiose del mondo. A soli 10 anni, Rachele ha già dimostrato una straordinaria maturità artistica partecipando a uno dei concorsi di danza più prestigiosi al mondo. A lei, dice la scuola, va il nostro più sincero augurio: che questo sia solo l’inizio di un futuro luminoso.

