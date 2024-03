Rallye Elba, il 21 marzo in Regione la presentazione della 57ª edizione

Cresce l’attesa per la presentazione del 57° Rallye Elba-Trofeo Bardahl, in programma per il 26 e 27 aprile, che si terrà presso la Regione Toscana in Via Cavour, 4 il 21 marzo alle ore 12. Intervengono il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Marco Landi, il presidente Aci Livorno, Marco Fiorillo; il presidente Aci Sport Livorno, Luciano Fiori; il sindaco di Portoferraio Angelo Zini e il presidente della Mitropa Cup Norberto Droandi. La presentazione si terrà al primo piano del Palazzo del Pegaso a Firenze, il nuovo Media Center del Consiglio Regionale della Regione Toscana. Nuovo spazio, creato con un’attenzione particolare ai servizi digitali, dedicato a David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo scomparso prematuramente.

