Record mondiale di indoor rowing per Mattia

L'atleta del gruppo sportivo Vigili del Fuoco Tomei e del progetto Sportlandia, ha stabilito il nuovo record mondiale di Indoor Rowing nella categoria 17/18 anni PR3 (ID) sui 6000 metri fermando il cronometro in 22 minuti 52.8 secondi

Il canottaggio livornese scrive una nuova pagina di gloria internazionale. Mattia Bergamini, atleta del gruppo sportivo Vigili del Fuoco Tomei e del progetto Sportlandia, ha stabilito il nuovo Record Mondiale di Indoor Rowing nella categoria 17/18 anni PR3 (ID), sui 6000 metri fermando il cronometro in 22 minuti 52.8 secondi.

Un primato di determinazione

Il successo di Mattia non è solo una questione di cronometro, ma il coronamento di un percorso fatto di dedizione e sacrificio fuori dal comune. Già noto nel panorama nazionale come uno degli atleti più affidabili del settore Pararowing – titolo confermato dalla recente vittoria nel doppio ai Campionati Italiani in coppia con Giacomo Turini – Bergamini si proietta ora sul tetto del mondo con un primato che ne certifica la crescita tecnica e caratteriale.

Un febbraio d’oro per il canottaggio livornese

L’impresa di Mattia, stabilita ufficialmente il 13 febbraio 2026, arriva in un momento magico per i colori biancorossi. Solo pochi giorni dopo, domenica 15 febbraio, il vivaio livornese ha festeggiato i titoli italiani conquistati da Sabrina Bernini e Stefania Zanetti ai Campionati Italiani Concept2. Una coincidenza temporale che esalta il valore di una scuola remiera capace di primeggiare in ogni categoria.

Il lavoro dietro le quinte

Dietro i muscoli e la concentrazione di Mattia c’è il lavoro costante di uno staff d’eccellenza. Grande soddisfazione è stata espressa dai tecnici Vittorio Pasqui e Mauro Martelli, anime pulsanti del settore Pararowing dei VVF Tomei. Insieme a tutto l’entourage, Pasqui e Martelli continuano a trasformare la passione in risultati concreti, rendendo Livorno un punto di riferimento per l’inclusione sportiva e l’agonismo di alto livello. Questo record mondiale non è solo un punto d’arrivo, ma la dimostrazione che con la giusta guida e una volontà ferrea, nessun traguardo è precluso. Mattia Bergamini oggi non è solo un campione: è il simbolo di uno sport che abbatte ogni barriera.

