Rendoki Dojo Judo, stagione da protagonisti tra medaglie e successi
Gli atleti allenati da Alessio Vecchio continuano a brillare nei tornei regionali e nazionali: pioggia di podi tra Piombino, Pavia e Firenze
Brillano ancora i judoka del Rendoki Dojo Judo, allenati da Alessio Vecchio e dal suo staff. In appena due anni di attività agonistica, il gruppo è riuscito a imporsi in numerosi tornei regionali e nazionali, nelle categorie bambini, fanciulli, Cadetti e Juniores. Il 15 marzo, al Trofeo di Piombino, gli atleti hanno conquistato un bottino importante: 2 medaglie d’oro, 4 d’argento e 7 di bronzo, confermando l’ottimo livello raggiunto. Il 22 marzo, in occasione del 2° Trofeo Città di Pavia, sono arrivati altri risultati di rilievo. Diego Catania, nella categoria Cadetti, ha ottenuto la medaglia d’oro, pur non riuscendo a superare il turno nella gara amichevole. Pietro Onida, sempre tra i Cadetti, ha conquistato un’ottima medaglia d’argento. Sfortunata invece la prova di Andrea Vecchio che, nonostante stesse combattendo egregiamente ed fosse in netto vantaggio, è stato costretto al ritiro dal medico di gara per una sospetta frattura alla nona costola sinistra, poi confermata dagli esami ospedalieri. Per lui si rende necessario un periodo di riposo. Il 19 aprile, al Torneo di Primavera disputato a Sant’Angelo a Lecore, in provincia di Firenze, il Rendoki Dojo ha ottenuto 2 ori, 5 argenti e 3 bronzi, raggiungendo anche il secondo posto nella classifica per società. La stagione è tutt’altro che conclusa: nuovi appuntamenti attendono i Cadetti e gli Juniores, con le prossime gare in programma a Pescara e Matassino, ancora in provincia di Firenze.
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