Dario Bellandi sconfitto a Dublino: “Ripartirò più forte”

Immagine tratta dalla pagina Instagram Dario Bellandi

Quella di stasera era la terza difesa della cintura dopo aver vinto a luglio 2024 a Manchester contro Ross e a marzo 2025 a Roma contro Kanisauskas. Dario, orgogliosi di te e delle tue parole!

“Sto bene questo è l’importante. Non ho reagito come avrei dovuto. Adesso mi prendo un po’ di tempo per navigare nel mare della sconfitta e ripartire più forte. Un abbraccio a tutti quelli che mi sono stati vicino”. E’ il commento di Dario Bellandi pubblicato a caldo in una storia Instagram dopo la sconfitta di questa sera a Dublino contro l’irlandese McCorry. L’atleta livornese del Rendoki Dojo di Massimo Rizzoli difendeva il titolo di campione del mondo dei pesi medi Cage Worriors conquistato a New Castle contro l’inglese Mick Stanton nel novembre 2023. Quella di stasera era la terza difesa della cintura dopo aver vinto a luglio 2024 a Manchester contro Ross e a marzo 2025 a Roma contro Kanisauskas. Dario, orgogliosi di te e delle tue parole!

Condividi:

Riproduzione riservata ©