RiperCorrendo l’Acquedotto Leopoldino, il 1° novembre torna l’Ecotrail tra le colline livornesi

Al Cisternino di Pian di Rota la terza edizione della corsa competitiva di 14 chilometri organizzata da SemprediCorsa. Un appuntamento che unisce sport, natura e valorizzazione di uno dei luoghi storici del territorio

Sport, paesaggio e memoria storica si incontrano lungo i sentieri delle colline livornesi. Domenica 1° novembre 2026 torna “RiperCorrendo l’Acquedotto Leopoldino”, la manifestazione podistica organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica SemprediCorsa, società livornese impegnata nel mondo del podismo, giunta alla sua terza edizione.

Il cuore dell’evento sarà il Cisternino di Pian di Rota, punto di ritrovo e partenza della gara competitiva di Ecotrail sulla distanza di 14 chilometri. Il percorso si snoderà attraverso un ambiente naturalistico di particolare fascino, tra le colline livornesi, offrendo ai partecipanti l’occasione di vivere il territorio attraverso la corsa.

Sulle tracce dell’Acquedotto Leopoldino – La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’Acquedotto Leopoldino, importante testimonianza della storia cittadina, e il progetto di passeggiata che avrebbe dovuto collegare le sorgenti di Colognole con Livorno. Una corsa che, oltre alla dimensione sportiva, vuole dunque richiamare l’attenzione su un patrimonio storico e paesaggistico da riscoprire, mettendo in relazione il benessere dell’attività all’aria aperta con la conoscenza dei luoghi e della loro storia.

Ritrovo dalle 7, partenza alle 9 – Il programma di domenica 1° novembre prevede il ritrovo dei partecipanti a partire dalle 7 al Cisternino di Pian di Rota. La partenza della gara competitiva è fissata alle 9, proprio davanti alla struttura. Le premiazioni si svolgeranno al termine della manifestazione, una volta arrivato anche l’ultimo partecipante.

Iscrizioni e informazioni – Le iscrizioni sono aperte sul sito www.endu.net fino al giorno precedente la gara. Sarà inoltre possibile iscriversi direttamente sul posto la mattina del 1° novembre, prima della partenza. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti della corsa: Roberto Caroti al numero 339 6456604 e Chiara Iulli al 347 2690248.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Livorno, dal Comune di Collesalvetti e dalla Regione Toscana, con il supporto di ASA Spa, Tirrenia Living Agenzia Immobiliare di Calambrone, Ristorante La Piccionaia, Cooperativa Collecoop, Brave Millers – Frantoiani Coraggiosi, Defence System e Majestic.

Un appuntamento che rinnova l’invito a correre alla scoperta delle colline livornesi, seguendo le tracce di un’opera che racconta una parte importante della storia del territorio.

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