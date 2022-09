Rugby, stasera inizia la stagione della LundaX Lions Amaranto

Dalle 19 alle 22,45 dell'8 settembre al centro sportivo Priami di Stagno la presentazione della prima squadra che dal 16 ottobre, sotto la guida di Fabrizio Gaetaniello, sarà impegnata nel campionato di B. Lamberto Giannini condurrà l’evento con la Mayor Von Frinzius

Alla presenza degli oltre 500 tesserati della LundaX Lions Amaranto, con relativi accompagnatori, delle autorità comunali, degli sponsor e dei tecnici, è in programma dalle 19 alle 22,45 dell’8 settembre, nel proprio quartier generale, l’ampissimo plesso sportivo ‘Emo Priami’ di via Marx a Stagno, la presentazione ufficiale della nuova stagione del club rugbistico LundaX Lions Amaranto. Lamberto Giannini condurrà l’evento, con la Compagnia Teatrale Mayor Von Frinzius che simpaticamente coinvolgerà tutti quanti in ‘lezioni di teatro’. Nel corso della serata, spazio alla presentazione della prima squadra amaranto, che dal 16 ottobre, sotto la guida del tecnico Fabrizio Gaetaniello sarà impegnata nel campionato di B. Ci sarà spazio inoltre per la presentazione di tutte le altre dieci rappresentative amaranto (under 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7 e 5, squadra Old e squadra Touche).

In dettaglio la scaletta della serata.

Ore 19:00 apertura degli stand.

Ore 20:00 introduzione a cura di Giannini.

Ore 20:15 ‘lezioni aperte’ a cura della Compagnia Teatrale Mayor Von Frinzius.

Ore 21:00 il presidente della LundaX Lions Amaranto, Mauro Fraddanni sale sul palco, per scambiare opinioni con Giannini.

Ore 21:15 presentazione delle figure professionali a servizio dei tesserati amaranto.

Dalle 21:30 alle 21:55 presentazione di tutti gli sponsor.

Dalle 21:55 alle 22:35 passerella, una alla volta, per tutte le rappresentative amaranto, con rispettivi allenatori.

Ore 22:45 foto generale con tutti i tesserati amaranto.

