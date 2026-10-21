Ruote nella storia, debutto da record per il cicloraduno sulle colline livornesi

"Siamo andati oltre ogni aspettativa. Hanno partecipato anche ciclisti da Lucca, Pontedera, Pisa e Volterra, tutti rimasti completamente affascinati dal percorso intrapreso"

di Martina Romeo

Grandissimo successo per la prima edizione di “Ruote nella storia”, cicloraduno di E-Bike e MTB organizzato dall’ASD Giro Cacciucco in collaborazione con il Bar Giò, tenutasi domenica 18 ottobre tra diversi siti naturali e storici del territorio collinare livornese. “Siamo andati oltre ogni aspettativa – dichiara Sergio Cardosi, direttore eventi dell’Associazione Giro Cacciucco – Hanno partecipato anche ciclisti da Lucca, Pontedera, Pisa e Volterra, tutti rimasti completamente affascinati dal percorso intrapreso. L’evento, non una gara ma una pedalata in compagnia, è piaciuto, così come la traccia. Quest’ultima consegnata la mattina stessa al momento dell’iscrizione. Tutti i partecipanti hanno dato valutazioni molto positive. Nel 2027 prevediamo di realizzare una seconda edizione”.

Più nel dettaglio l’uscita di gruppo, guidata dall’esperto del territorio e guida certificata MTB Luca Menga, ha avuto inizio al Bar Giò in via delle Sorgenti (Nugola) e ha percorso noti e importanti luoghi labronici come le Ghiacciaie, l’Eremo della Sambuca, la chiesa di San Giovanni Gualberto a Valle Benedetta e le Sorgenti dell’acquedotto Leopoldino. Al termine del percorso, mirato a ciclisti esperti e allenati, non sono mancati momenti di relax tra musica e ristoro allo stesso Bar Giò, e ciò anche grazie all’importante collaborazione di Marco Tani, proprietario del locale e forte sostenitore dell’iniziativa. “Marco ha messo a disposizione il suo locale e ci ha offerto il pranzo, – continua Cardosi – davvero un grande ristoro”. “Non vedo l’ora di organizzare il prossimo evento, – aggiunge Tani – sempre in collaborazione con il Bar Giò”.

Nonostante i percorsi a disposizione fossero due, tutti i partecipanti (48 in totale) hanno optato per quello di maggiore lunghezza, esteso per 48km e con un dislivello di 1100 metri. Tra i diversi partecipanti all’evento anche due ragazzi minorenni, Alessio Lunghi e Lorenzo Fatticcioni, che, accompagnati da un genitore, sono riusciti a eseguire l’intero percorso con sicurezza e abilità.

Per maggiori informazioni sulle attività dell’ASD Giro Cacciucco e sulla stessa associazione è possibile consultare i canali social ufficiali, il sito girocacciucco.it o contattare l’email [email protected].

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