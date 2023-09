Sabato 23 l’Open Day della scuola di scacchi “Carlo Falciani”

L’Open day inizierà alle 16 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo con l’accoglienza dei bambini fra i 6 e 10 anni e proseguirà alle 17.30 con i bambini e ragazzi dai 10 ai 18 anni. L’ingresso è libero e la partecipazione gratuita

Sabato 23 settembre a partire dalle ore 16 si svolgerà l’Open day della scuola di scacchi giovanile “Carlo Falciani” al museo di storia naturale. E’ il nono anno che si ripete la felice collaborazione fra il museo di storia naturale del Mediterraneo e Livorno scacchi.

In questi anni migliaia di bambini e ragazzi sono passati dai meravigliosi locali di questo spazio dedicato alla cultura e alla scienza. L’Open day inizierà alle 16 con l’accoglienza dei bambini fra i 6 e 10 anni e proseguirà alle 17.30 con i bambini e ragazzi dai 10 ai 18 anni.

L’ingresso è libero e la partecipazione gratuita.

Le novità di quest’anno sono l’ingresso di Marco Ceccarini fra gli istruttori. Ceccarini, molto conosciuto in città anche per la sua attività di istruttore di ballo, affiancherà il maestro Andrea Raiano e l’istruttore Ennio Politi.

La scuola di scacchi livornese, intitolata al compianto presidente di Livorno scacchi Carlo Falciani, è riconosciuta dalla FSI e molto apprezzata anche per la qualità dei risultati raggiunti, fra cui due campionati italiani e svariati titoli regionali individuali e a squadre. Per il secondo anno consecutivo Livorno scacchi è risultata la migliore società toscana ai campionati italiani giovanili.

Ma la filosofia della scuola di scacchi al museo non è solo rivolta all’agonismo. Anzi si cerca di privilegiare l’aspetto umano, anche per aiutare bambini e ragazzi a non sviluppare dipendenze da giochi elettronici e internet. Particolare attenzione è rivolta al gruppo degli adolescenti, particolarmente esposti al rischio dipendenza e gli scacchi sono di grande aiuto per svolgere un’attività ludica ma molto coinvolgente dal punto di vista emotivo e così staccarsi, anche solo per un’ora e mezza, dal telefonino.

Le lezioni vere e proprie inizieranno sabato 30 settembre e proseguiranno fino alla seconda settimana di giugno.

Un’altra importantissima attività legata a scacchi e dama è il progetto gioco scaccia gioco che per l’ottavo anno consecutivo fa parte di Scuola e città del Comune di Livorno con la tradizionale kermesse finale sulla Terrazza Mascagni alla presenza delle autorità cittadine.

Gli insegnanti che intendono aderire al progetto possono farlo entro il 5 ottobre con una domanda online che deve essere inoltrata dalla segreteria della scuola. Invitiamo perciò gli insegnanti interessati a rivolgersi alla segreteria della propria scuola.

Condividi: