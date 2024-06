Sabato la Risi’atori con maxischermo e diretta streaming e tv

Riprese da drone e trasmissione della gara remiera, annullata il 2 giugno per maltempo, in diretta streaming sui canali social di Visit Livorno, Fondazione LEM, Gare Remiere Livorno e in tv su Granducato tv. Sforzo organizzativo ed economico di Fondazione Lem per dare modo ai tanti appassionati di vivere la gara momento per momento. Alle 21.30 è prevista la premiazione dei vincitori

Il recupero della Risi’atori 2024 si terrà sabato 22 giugno alle 19.15. La “Maratona del mare” avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 2 giugno, ma le avverse condizioni meteo avevano obbligato gli organizzatori ad annullare la competizione per garantire la sicurezza dei vogatori e di tutte le persone presenti in mare. La Fondazione LEM, che da quattro anni a questa parte ha permesso una visione completa e coinvolgente della gara grazie alle riprese da drone e al loro rilancio in streaming, TV e su maxischermo, ha deciso di dare comunque seguito all’iniziativa anche in occasione del recupero di sabato prossimo. Si tratta di uno sforzo organizzativo ed economico che l’Ente ha deciso di sostenere per dare modo ai tanti appassionati di vivere la gara momento per momento come ormai sono stati abituati a fare con l’innovazione delle riprese aeree. Al tempo stesso, si tratta di un modo vincente per coinvolgere nella visione dell’evento anche i non livornesi, sia che ciò avvenga in presenza, via streaming o tramite la tv. Il maxischermo verrà allestito nell’area esterna di Porta a mare che dà sulla Darsena nuova e ritrasmessa, come di consueto e sempre in diretta, su Granducato TV e in streaming sui canali social di Visit Livorno, Fondazione LEM, Gare Remiere Livorno. Alle 21.30 è prevista la premiazione dei vincitori.

