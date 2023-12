Saggio di Natale al Modigliani Forum per l’Oasis Club

Il 21 dicembre l’Oasis Club di Fabio Filzi ha portato al Modigliani Forum un migliaio di persone venute ad applaudire le 300 ginnaste che hanno partecipato allo storico Saggio di Natale che si tiene ormai da più di venti anni. Non c’è che dire l’Asd Oasis Club sta crescendo sia come numeri ma anche come livello. Tutte le partecipanti al saggio, dalle più piccole di 4 anni fino alle più grandi le junior e le senior, di cui la società vanta un bel numero di iscritte, hanno calcato la pedana dando dimostrazione di un alto valore tecnico, con moltissime esibizioni di Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica e da quest’ anno anche con le cheerleader, molto apprezzate dal pubblico intervenuto per le loro doti di acrobatica sicuramente di effetto. Insomma, un grande spettacolo per Augurare a tutti un Sereno Natale. Un applauso va anche ai tecnici, fiore all’occhiello della società: Alessia Ciaravolo, Aurora Menoni, Greta Polese, Lara Costanzo, Martina Cecioni, Michela Viscariello, Monica Gozzoli, Selene Perelli, Simone Maranca, Stefania D’Acunto, Valentina Lera, Valentina Masi e alle numerose ex giovani ginnaste che stanno avviando un percorso di istruttrici all’interno della Società: Camilla Maizza, Ginevra Renucci, Giorgia Capuano, Giorgia Gianetti, Olimpia Porri, Samantha Ulivieri.

Lo sport a Livorno il 21 dicembre si è fatto sentire e la Ginnastica che sta crescendo sempre di più sta dimostrando che è una realtà importantissima per la crescita di molte bambine che si affacciano a questo affascinante sport.

