Samuel accede alla semifinale mondiale di CrossFit Games

L'ingegnere elettronico livornese, che vive e lavora negli Stati Uniti, è istruttore ed atleta del Box Krypton di Ben Smith (vincitore dei CrossFit Games 2015) e dal 31 maggio al 2 giugno parteciperà alle semifinali di Knoxville

L’atleta Samuel Baiano vola alle semifinali dei CrossFit Games 2024 (principale competizione mondiale di CrossFit) con il team Krypton (U.S.A.) composto da due uomini e due donne.

Il livornese stabilitosi negli Stati Uniti d’America, dove si è laureato in ingegneria elettronica e dove lavora per una multinazionale, è istruttore ed atleta del Box Krypton di Ben Smith (vincitore dei CrossFit Games 2015) ha già partecipato ad importanti competizioni internazionali come il Wodapalooza di Miami, ma poter arrivare ai CrossFit Games è il traguardo al quale sicuramente ambiscono molti atleti che praticano questo sport. Impresa ardua ma non impossibile che vedrà impegnato l’atleta livornese ed il suo team dal 31 maggio al 2 giugno 2024 alle semifinali di Knoxville (U.S.A.) che potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube @CrossFitGamesTV.

Il CrossFit è un sistema di fitness brevettato sempre più praticato in tutto il mondo che impone agli atleti allenamenti intensi di sollevamento pesi olimpico, pliometria, powerlifting, ginnastica, sollevamento kettlebell, strongman, rowing machine, air bike, skiErg, nuoto, corsa e molti altri esercizi.

Riproduzione riservata ©