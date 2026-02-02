Scherma. Fides, doppio titolo italiano under 12 di sciabola

Il Circolo Scherma Fides di Livorno brilla su tutti i fronti, dal doppio titolo italiano Under 12 ai successi internazionali e regionali, confermando la qualità di un vivaio e di un progetto tecnico d’eccellenza

Vivaio d’oro per il Fides: doppio titolo italiano Under 12 di sciabola a Pescara. La tradizione ultracentenaria di vittorie e campioni del Circolo Scherma Fides di Livorno continua a porre basi solide per il futuro

Weekend di grande soddisfazione a Pescara per il settore giovanile della sciabola del Circolo Scherma Fides di Livorno, protagonista al Campionato Nazionale a Squadre GPG con una splendida doppietta di titoli italiani Under 12, conquistati sia al maschile che al femminile. Nella giornata di sabato, è andata in scena la competizione di sciabola maschile Under 12, che ha visto il Fides schierare la formazione composta da Pietro Saracaj, Sandro Alderigi e Marco Petralia. I tre giovani sciabolatori hanno condotto un girone impeccabile, chiuso con tutte vittorie e il secondo posto nella classifica provvisoria. Da lì è iniziato un percorso netto nella fase a eliminazione diretta. In semifinale il Fides ha superato la forte formazione di Terni per 36-32, conquistando l’accesso alla finale, dove ha poi avuto la meglio sulla Società del Giardino di Milano con il punteggio di 36-30, laureandosi Campione d’Italia Under 12. La giornata di domenica ha regalato un’altra grande gioia al club amaranto grazie alla sciabola femminile Under 12. Il quartetto formato da Benedetta Vanni, Flavia Anguillesi, Viola Santini e Olimpia Scotto ha confermato fin dalle prime fasi il proprio valore, chiudendo il girone con tutte vittorie e il primo posto nella classifica provvisoria. Nelle eliminazioni dirette le giovani atlete del Fides hanno superato Frascati Scherma nei quarti per 36-32, la Scherma San Marco in semifinale per 36-34, per poi dominare la finale contro il Dauno Foggia con il punteggio di 36-19, conquistando il secondo titolo italiano Under 12 del weekend. Sempre nella giornata di sabato sono scese in pedana anche le atlete della sciabola femminile Under 14, Linda Gigoni, Giulia Staccioli e Anita Saccomani. Per loro una gara sfortunata ma ricca di spunti positivi, conclusa agli ottavi di finale dopo un assalto combattuto, perso 45-39 contro il Dauno Foggia. A rendere ancora più significativo il fine settimana di Pescara è stata la presenza, a bordo pedana accanto ai giovanissimi atleti del Fides, di Nicola Zanotti, Maestro responsabile dell’intero settore sciabola del Circolo Scherma Fides di Livorno. Cresciuto sportivamente proprio nel club amaranto, Zanotti vanta una lunga carriera internazionale in veste di tecnico, con numerose partecipazioni olimpiche e l’esperienza più recente come Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di sciabola, ruolo ricoperto fino alle Olimpiadi di Parigi. Il suo impegno diretto nelle competizioni giovanili testimonia in modo concreto la grande importanza che il Fides attribuisce allo sviluppo delle giovani leve, un percorso condiviso con la Maestra Ilaria Bianco, già atleta olimpionica e campionessa del mondo, e con il Maestro Leonardo Tomer, all’interno di un progetto che unisce la crescita del vivaio a risultati di vertice oggi consolidati sia a livello nazionale che mondiale.

Campionati del mediterraneo under 15 e under 17, Lubiana (Slovenia)- 31 Gennaio – 2 Febbraio 2026: Aurelie Personi é medaglia d’oro individuale under 17 di Sciabola!!

Alla prima convocazione in maglia azzurra, Aurelie Personi, giovane sciabolatrice del Circolo Scherma Fides di Livorno, classe 2011, ha subito lasciato il segno ai Campionati del Mediterraneo, conquistando il titolo di Campionessa del Mediterraneo di sciabola individuale Under 17. La competizione si è svolta nel fine settimana tra sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, con Aurelie impegnata sia nella gara Under 17 sia in quella Under 15. Nella prova Under 17 di sabato, la portacolori amaranto ha costruito la sua gara con grande maturità: dopo il girone iniziale, chiuso con tre vittorie e tre sconfitte, Aurelie ha cambiato marcia nelle eliminazioni dirette. Negli ottavi di finale si è imposta nettamente sulla connazionale Vinci per 15-4, confermandosi poi nei quarti con una prova autoritaria contro la francese Teinalleau, superata 15-6. In semifinale ha firmato una vittoria di grande carattere contro l’italiana Morello, chiudendo 15-14 un assalto combattutissimo. In finale Aurelie ha espresso la sua miglior scherma, imponendosi 15-13 contro un’altra forte atleta italiana, Giulia Iacolare, e conquistando così una splendida medaglia d’oro nella sua prima esperienza ufficiale con la Nazionale. Domenica 1° febbraio Aurelie è tornata in pedana nella gara Under 15. Anche in questa prova ha mostrato ottime qualità, chiudendo il girone con quattro vittorie e una sola sconfitta. Il suo percorso si è interrotto ai quarti di finale, dove ha ceduto alla spagnola Martí Prada per 15-11, senza però intaccare l’eccellente bilancio complessivo del fine settimana. Dopo l’ottimo risultato ottenuto a inizio stagione nel Circuito Europeo Under 17 di Segovia, dove aveva gareggiato con i colori del Circolo Scherma Fides conquistando la medaglia di Bronzo, Aurelie Personi ha saputo confermarsi anche alla prima uscita in maglia azzurra, dimostrando personalità, talento e grande maturità. Un successo che arricchisce ulteriormente la lunga tradizione di atleti medagliati del Circolo Scherma Fides di Livorno, società dalla storia ultracentenaria, e che rappresenta un segnale molto significativo del percorso di crescita della giovane sciabolatrice livornese.

Campionato Regionale Assoluti di Sciabola: il Fides trionfa a Pontedera con Paolantonio e Farneti sul podio

Si è svolto sabato 31 gennaio 2026 a Pontedera il Campionato Regionale Assoluti di Sciabola, appuntamento che ha visto il Circolo Scherma Fides di Livorno protagonista con risultati di assoluto rilievo. Nella gara di sciabola maschile, Niccolò Paolantonio ha conquistato il titolo di Campione Regionale Assoluto, al termine di una prova condotta con grande autorevolezza. Dopo aver chiuso il girone con tre vittorie, l’atleta amaranto ha dominato la fase a eliminazione diretta, imponendo il proprio ritmo in ogni assalto fino alla finale, dove si è aggiudicato il titolo con un netto 15-9, confermando solidità tecnica e maturità agonistica. Nella competizione di sciabola femminile, Diletta Farneti ha ottenuto una medaglia d’argento, chiudendo al secondo posto regionale. Un risultato che testimonia la sua presenza costante ai vertici regionali e che rappresenta un ulteriore passo nel suo percorso di crescita sportiva. Il Campionato Regionale di Pontedera ha offerto un’importante occasione di confronto per gli atleti amaranto, che hanno saputo ben figurare in pedana, confermando la qualità del lavoro svolto dal settore sciabola del Circolo Scherma Fides di Livorno.

Buone prestazioni per gli atleti del FIDES alla Coppa del Mondo Under 20 di sciabola a Plovdiv (Bulgaria)

In occasione della tappa di Coppa del Mondo U20 di Sciabola Maschile che si è svolta a Plovdiv (Bulgaria) il giorno 31 Gennaio, sono scesi in pedana, in rappresentanza del Fides, gli sciabolatori Davide Vivaldi, Filippo Picchi e Andrea Tribuno. Davide Vivaldi ha condotto un ottimo girone,5 vittorie e una sconfitta. Nel turno dei 128 ha ottenuto una bella vittoria contro il connazionale Aruta per 15-14 e nei 32esimi ha sconfitto agilmente il cinese Liu Dongxin per 15-6. Lo stop è arrivato solo nei sedicesimi di finale contro il forte americano Kim Shaun per 15-13. Alla fine Davide si è classificato 19º su quasi 250 atleti di livello mondiale, una ottima prestazione. Andrea Tribuno e Filippo picchi riportano ( come Davide) entrambi una sola sconfitta al girone e dopo aver battuto nei 64esimi rispettivamente Stefan (Romania) e Cacek (Rep. Ceca) , si scontrano l’uno contro l’altro nei 32esimi, e qui é andrea a avere la meglio per 15-10. Nei sedicesimi di finale Andrea trova danti a sé il blasonatissimo russo Pavel Graudyn e, dopo un assalto tirato punto a punto, esce sconfitto per 15-13. Alla fine Andrea risulta 21º e Filippo 47º. Questa gara prova da un lato il talento dei nostri ragazzi, ma dall’altro lascia spazio ad ampi margini di miglioramento molto incoraggianti.

