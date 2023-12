Sconfitta di misura per Livorno Aquatics

Foto Federica Leonardo

La distrazione difensiva costa cara a Livorno che contro Lerici non riesce a strappare neanche un punto in una gara dove avrebbe meritato spinta da un meraviglioso pubblico. Vagelli & co dimostrano però di poter competere con chiunque

Tutta la partita può essere riassunta con l’ultimo goal subito dalla Livorno Aquatics: Lerici batte palla da centrocampo dopo aver appena subito il goal del pareggio a 20″ dalla fine della partita, va in attacco, svista difensiva della squadra di casa e Gatti (uno degli osservati speciali) segna indisturbato il goal del definitivo 12 a 13. La partita però non era iniziata male, con i ragazzi di Coach Turrini, che riescono ad arginare gli attacchi di Virdis e compagni e chiudono il primo tempo 1a2 con il solo Fachinetti, (4 goal a fine partita per lui) a perforare la difesa di Di Donna.

Nel secondo tempo Lerici prende il largo con i goal di Echenique, Gatti e Dainese tutti in superiorità numerica, e Fachinetti prova a tenere i labronici ancora in gara con un bel goal in contropiede. Al cambio campo il punteggio è di 5a2 per i liguri. A inizio terzo tempo Conte guadagna un’espulsione e la conclude con un tiro a rimbalzo, ma le distrazioni difensive permettono a Echenique, Virdis e Dainese di aumentare il vantaggio sulla squadra di casa. Fantini sigla l’altro goal della terza frazione con un tiro in superiorità numerica che sorprende il portiere.

A inizio quarto tempo il punteggio è di 8a4 per gli ospiti. Negli ultimi 8 minuti sono ben 13 i goal messi a segno da entrambe le formazioni, complice anche un arbitraggio con tante espulsioni e con un cartellino rosso al tecnico Sessaroli e un giallo a coach Turrini. Per Livorno vanno a segno 3 volte Paggini e Pisani e segna altri 2 goal Fachinetti, l’ultimo in superiorità numerica a causa dell’espulsione di Di Donna a 21″ dal triplice fischio. Come detto all’inizio, però, l’ennesima distrazione difensiva costa cara a Livorno che non riesce a strappare neanche un punto in una gara dove avrebbe meritato, spinta da un meraviglioso pubblico. Vagelli & co dimostrano però di poter competere con chiunque: Lerici è una delle candidate a puntare alla promozione, come testimoniano le parole di Sellaroli a fine partita: “Il nostro obiettivo è vincerle tutte!”. I labronici devono solo riuscire a trovare un po’ di cinismo sotto porta e di attenzione in difesa, ma la strada intrapresa è quella giusta! Prossimo impegno ad anno nuovo a Firenze contro il Perugia, “compagno di classifica” anche lui con 1 punto guadagnato in 3 partite.

Livorno Aquatics 12-13 Lerici (1-2 1-3 2-3 8-5)

LA: Boldrini, Greco, Fantini (1 goal), Pelosini, Falcinelli, Paggini (3), Vagelli (cap.), Fachinetti (4), Pisani (3), Porciani, Cossettini, Sardi, Zanfagna, Conte (1). All. Turrini

Lerici: Di Donna, Vangi, Pietra, Telara, Sisti, Echenique (4), Virdis (1), Casagrande, Italiani, Gatti (3), Avvenente, Dainese (5), Torracca. All. Sellaroli

