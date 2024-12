Secondo posto per il Judo Senshi alla Coppa Italia di Shuai Jiao

Il 15 dicembre il Palazzetto dello Sport di Castelgomberto ha ospitato la Coppa Italia di Shuai Jiao, la tradizionale competizione di lotta in stile cinese che combina tecnica, forza e strategia. L’evento, organizzato dalla I.S.J.U. (Italian Shuai Jiao Unione) con il suo presidente Alessio Pasciulli e il M. Antonio Langiano presidente E.S.J.U. (European_Shuaijiao_Union) si è confermato tra i più attesi nel panorama delle arti marziali italiane e ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta la penisola con una rappresentanza di spicco della sezione Lotte Tradizionali della palestra Judo Senshi di Livorno. La squadra livornese ha presentato un gruppo di atleti di alto livello, pronti a battersi per il podio nelle rispettive categorie di peso.

Cat. 75 kg: Gabriel De Luca, giovane promessa, ha impressionato per velocità e precisione nei movimenti. Si piazza al primo posto con una prestazione degna di nota vincendo contro il vice campione nazionale.

Cat. 82 kg: Francesco Aidone e Antonino Bertolone hanno dimostrato una tecnica raffinata, attirando l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Bertolone vince gli incontri preliminari perdendo in finale, ad un secondo dal termine, con il campione nazionale uscente. Aidone, nonostante una prestazione convincente, non riesce a centrare il podio posizionandosi al 4 posto.

Cat. 90 kg: Niccolò Fiocchi ed Emiliano Rizzo hanno portato intensità e grinta in una delle categorie più competitive del torneo. Emiliano Rizzo primo classificato. Vince quattro lotte su quattro, dominando la categoria mentre Niccolò Fiocchi, nonostante l’ottima prestazione si piazza al 4 posto, vincendo un incontro con il 3 classificato, lottatore di greco romana.

Cat. 100 kg: Eugenio Sturniolo ha dominato con la sua presenza fisica e determinazione. Primo classificato, vince per dominanza punti e successivo abbandono medico dell’avversario.

La Coppa Italia di Shuai Jiao è un evento che celebra, non solo la competizione sportiva, ma anche il rispetto per la tradizione marziale. Gli incontri sono stati caratterizzati da un alto livello tecnico, con atleti che hanno saputo coniugare la potenza fisica con la finezza delle proiezioni e dei movimenti tipici dello Shuai Jiao. Oltre agli incontri l’atmosfera è stata resa speciale dal calore del pubblico che ha riempito il Palazzetto dello Sport sostenendo gli atleti in gara e dimostrando come questa disciplina continui a crescere in popolarità anche in Italia. Questa edizione della Coppa Italia, insieme al recente WSJG 2024 In CINA e altre gare Europee di Shuai Jiao, si è confermata un successo, consolidando il prestigio di questa storica competizione. Per gli atleti della sezione Lotte Tradizionali della palestra Judo Senshi Livorno la partecipazione è stata una preziosa occasione per mettere in luce il talento e il duro lavoro svolto dagli atleti nei mesi scorsi che ha permesso alla società di piazzarsi al secondo posto in classifica.

