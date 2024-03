Senshi Judo conquista 9 ori, 6 argenti e 5 bronzi al Memorial Pelosini di judo

Ciliegina sulla torta la società si è classificata al quarto posto nella classifica finale per società dove erano presenti 43 squadre provenienti da tutta Italia

Ottimi risultati per l’A.S.D. Senshi Judo Livorno che domenica 24 marzo ha partecipato al 20° Memorial di Judo “M. Pelosini”, al palazzetto dello sport di Rosignano Solvay, conquistando 9 medaglie d’oro, 6 medaglie d’argento e 5 medaglie di bronzo e ciliegina sulla torta la società si è classificata al quarto posto nella classifica finale per società dove erano presenti 43 squadre provenienti da tutta Italia. Orgogliosi dei nostri atleti, confidiamo in risultati ancora più prestigiosi.

