Senshi Judo protagonista al 1° torneo mondiale militare di Qazaq Kuresi

Orgoglio livornese al 1° Torneo Mondiale Militare CISM di Qazaq Kuresi: Eugenio Sturniolo, Francesco Aidone e Gabriel De Luca protagonisti con la nazionale italiana

Il 14 e 15 agosto Astana, capitale del Kazakistan, ha ospitato il 1° Torneo Mondiale Militare CISM di Qazaq Kuresi, la lotta tradizionale kazaka riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Tra i protagonisti della spedizione italiana, spiccano tre nomi noti alla comunità sportiva livornese: Eugenio Sturniolo, Gabriel De Luca e Francesco Aidone, militare del 185 RRAO Livorno, atleti della Sezione Lotte Tradizionali della palestra Senshi Judo di Livorno, che hanno rappresentato con orgoglio l’Italia e le Forze Armate. Sturniolo (categoria 90kg), Aidone (categoria 82kg) e De Luca (categoria 74kg) membri della Federazione Italiana Lotte Tradizionali, hanno affrontato con determinazione una competizione di altissimo livello tecnico, dimostrando grande preparazione e spirito combattivo. De Luca ha sfiorato il podio conquistando il quinto posto ma tutti e tre hanno ottenuto vittorie nei rispettivi incontri, contribuendo al prestigio della squadra azzurra guidata dal Direttore Tecnico Mattia Galbiati. “I nostri atleti si erano ben preparati per questa competizione e ciascuno di essi ha vinto almeno un combattimento, dimostrando coraggio e capacità tecnica. Abbiamo rappresentato l’Italia con grande orgoglio”, ha dichiarato Galbiati. La partecipazione di Sturniolo, Aidone e De Luca, non è solo un successo sportivo, ma anche un riconoscimento per la palestra Senshi, che si conferma fucina di talenti nel panorama delle lotte tradizionali. Il loro impegno e la loro dedizione sono un esempio per tutti gli sportivi livornesi. “La presenza dei nostri atleti in una manifestazione così prestigiosa è motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità sportiva italiana”, ha commentato Vittorio Giorgi, presidente della Federazione Italiana Lotte Tradizionali. Il torneo, organizzato dal CISM (International Military Sport Council), ha visto la partecipazione di squadre militari da tutto il mondo, in un clima di amicizia, rispetto e competizione leale. L’Italia, pur non salendo sul podio, ha confermato il proprio ruolo di primo piano in Europa nel Qazaq Kuresi, grazie anche al contributo di atleti come Sturniolo, Aidone e De Luca.

