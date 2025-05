Senshi Livorno, weekend di judo all’insegna del successo e della crescita

Grazie a questi straordinari risultati, la palestra di via Grotte delle Fate si è classificata al quarto posto nella graduatoria finale per società su un totale di 28 realtà presenti

Lo scorso fine settimana si è concluso con importanti risultati sportivi per i giovani judoka della palestra Asd Senshi Livorno. Sabato 24 maggio a Figline Incisa Valdarno, gli Esordienti A hanno partecipato al Campionato Regionale valevole come qualificazione al Trofeo CONI 2025. Il judoka Mattia Liparulo ha conquistato un meritatissimo primo gradino del podio, mentre Emma Cicero ha concluso le sue azioni sul Tatami portando a Livorno un’importante medaglia d’argento nella sua categoria di peso. I più piccoli domenica 25 maggio hanno preso parte, nello stesso Palazzetto, al prestigioso “9° Memorial Cristiano e Battista Lamberti”. Un’esperienza che ha regalato non solo emozioni, ma anche importanti occasioni di crescita tecnica e personale per i giovanissimi atleti della Senshi. Tra sorrisi, combattimenti e tanta determinazione, i piccoli Judoka si sono distinti con risultati eccezionali, dimostrando l’impegno e la passione che li contraddistinguono.

Medaglia d’oro:

– Berti Gaia

– Liparulo Matilde

– Zangrillo Enea

– De Simone Antonio

– Franceschin Iacopo

– Franceschin Gabriele

– Serena Tea

Medaglia d’argento:

– De Giovanni Elena

– De Giovanni Valerio

– Arrigoni Nicole

– Berti Leonardo

Medaglia di bronzo:

– Martelloni Emanuele

Grazie a questi straordinari risultati, la palestra di via Grotte delle Fate si è classificata al quarto posto nella graduatoria finale per società su un totale di 28 realtà presenti. Un traguardo ancora più significativo se si considera che è stata, tra le prime cinque società, quella ad avere il minor numero di atleti in gara. Un grande applauso a tutti i ragazzi per il loro impegno e ai tecnici che li supportano con passione e dedizione. L’Asd Senshi Livorno continua a crescere, con il cuore e la disciplina che solo il judo sa insegnare.

Condividi:

Riproduzione riservata ©