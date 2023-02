Show dance e Jazz, oro per Jade e Sofia ai campionati italiani

Le giovanissime livornesi si sono classificate al primo posto nella categoria Duo misto Show Dance 8/12 anni. Inoltre Sofia ha ottenuto un oro nel Solo Jazz Dance e un argento nel Solo Show Dance

Sono due le giovanissime atlete della scuola Olympia Dance Village di Collesalvetti che hanno conquistato l’oro nella competizione più prestigiosa della stagione organizzata dalla FIDS lo scorso weekend a Riccione. Un ricco bottino di medaglie quello conquistato da Jade Serretti e Sofia Malfatti, giovanissime livornesi che si sono classificate al Primo posto nella categoria Duo misto Show Dance 8/12 anni. Ulteriori risultati di grande prestigio per Sofia che ha poi ottenuto un oro nel Solo Jazz Dance e un Argento nel Solo Show Dance. Le due atlete, già vincitrici nel 2022 del loro Campionato Italiano di categoria, hanno partecipato per la prima volta ai campionati Italiani Assoluti-Concorso Italia classe Internazionale della Federazione Italiana Danza Sportiva, ottenendo così una imminente convocazione della Nazionale Italiana per la partecipazione ai prossimi campionati Mondiali e Europei, dove sicuramente daranno il massimo per rappresentare al meglio l’Italia. Risultati che sono stati ovviamente accolti con grande soddisfazione dallo staff della scuola Olympia Dance Village di Collesalvetti, a partire dagli insegnanti Alice Maltauro (già Campionessa del Mondo per la disciplina Street Dance Show) e Gabriele Castellani (già finalista al Campionato del Mondo Danze Standard Under 21), oltre ai responsabili tecnici della scuola Marco Falaschi e Michela Poli.

La scuola, già da anni sulla scena nazionale, si occupa di danza sportiva prevalentemente a livello agonistico e rappresenta al meglio tutte le discipline dei vari comparti: Danze Internazionali (Standard e Latino Americane), Danze Artistiche (Coreografiche, Modern Contemporary, Show Dance, Jazz Dance) e Danze Street (Hip Hop, Disco Dance) ottenendo in tutti i settori risultati di grande rilievo nazionale.

Condividi: