Show Dance Latin Professional, Andrea e Martina neo campioni del mondo

Nella foto inviataci dalla famiglia di Andrea, la coppia formata da Andrea Silvestri e Martina Varadi

La coppia formata dal livornese Andrea Silvestri e Martina Varadi si è laureata Campione del Mondo di Show Dance Latin Professional W.D.S.F. (World Dance Sport Federation), una vittoria importante che va ad arricchire un palmares già colmo di soddisfazioni

La coppia formata da Andrea Silvestri, livornese doc, e Martina Varadi si è laureata Campione del Mondo di Show Dance Latin Professional W.D.S.F. (World Dance Sport Federation). La gara si è svolta il 24 luglio nella splendida Sala delle Feste all’interno del Wiener Rathaus (municipio di Vienna) https://www.youtube.com/watch?v=ANMLAvZN7k0

E’ l’ennesimo importante risultato per Andrea e Martina reduci dal 7 al 10 luglio dalla città di Birmingham nello stato dell’Alabama, dove si sono tenuti i World Games Latino Americani gareggiando con l’élite della disciplina a livello mondiale. Una vittoria che va ad arricchire un palmares già colmo di soddisfazioni: due Coppe del Mondo, due Coppe Europee, quarti ai Campionati del Mondo ed agli Europei, quindici volte Campioni di Ungheria e innumerevoli altre affermazioni in competizioni internazionali. Andrea Silvestri è un prodotto sportivo della nostra città, ha coltivato il suo talento nelle scuole di ballo livornesi. Da qui è partito e come molti altri concittadini ha saputo costruire una carriera importante che inorgoglisce tutti quanti.

