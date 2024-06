Si conclude il campionato nazionale Uisp di pattinaggio

Sono state le due ultime giornate che hanno visto concludere la prima intensa fase del campionato nazionale Uisp di Calderara di Reno e ancora quattro atlete della Polisportiva La Rosa Livorno si sono messe a confronto con un altissimo numero di partecipanti. Nella categoria Azzurri Giovani Pisano Anna conquista un eccellente bronzo e Pichi Agata una ventiseiesima posizione. Nella categoria Juniores Uisp Allegranti Azzurra incanta e conquista un brillante argento, Sancez Corder Yoeily una ventiquattresima posizione. Queste atlete sono state seguite dal tecnico Savi Cinzia. Pronti per altri momenti emozionanti le atlete della polisportiva La Rosa Livorno si esibiranno in altre piste, e con altri scenari, ci aspettano i campionati Nazionali Fisr di categoria a Roccaraso, Quelli UISP di Massa e infine i Campionati Nazionali a Ponte di Legno. La preparazione delle atlete continua intensamente, auguriamo a tutte loro un forte in bocca al lupo.

