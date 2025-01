Sillabe e Us Livorno 1915 presentano il logo celebrativo per il 110° compleanno amaranto

E' stato ideato e curato da Saimon Toncelli per la casa editrice Sillabe: "Nel processo di ideazione abbiamo tenuto conto di tre aspetti fondamentali"

La casa editrice Sillabe, platinum sponsor dell’Unione Sportiva Livorno 1915 e licenziataria del merchandising ufficiale con gestione del punto vendita Livorno Store, è lieta di presentare il logo celebrativo realizzato per il 110° compleanno della società amaranto, che verrà festeggiato tra il 14 e il 17 febbraio 2025. Il logo, ideato e curato da Saimon Toncelli per Sillabe, è stato presentato in anteprima nel corso di una conferenza stampa – nella giornata di venerdì 24 gennaio – nella sede di So.ve.car Srl, altro sponsor dell’Unione Sportiva Livorno 1915. “Nel processo di ideazione del logo – ha spiegato il graphic designer Toncelli – abbiamo tenuto conto di tre aspetti fondamentali che dovevano essere necessariamente rispettati. Primo: dovevano comparire gli elementi identificativi della società, perciò non potevano mancare il classico amaranto e il logo storico. Secondo: il logo doveva essere semplice e ben riconoscibile, ma soprattutto facilmente riproducibile su tutti i prodotti della linea dedicata che abbiamo realizzato. Terzo: il design del logo doveva essere moderno ma allo stesso tempo rimandare al passato, pertanto abbiamo deciso di utilizzare un tratto che da fine diventa spesso e poi nuovamente fine per ricordare la vecchia scrittura a mano con il pennino a inchiostro, mentre i bordi netti e la posizione inclinata lo rendono moderno e dinamico, quindi adatto all’ambito sportivo”. A partire da sabato 8 febbraio, al Livorno Store di via Cogorano 6/8, sarà disponibile in esclusiva la nuova collezione “110 – Us Livorno 1915”.

