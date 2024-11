Silvia, Valentina, Anna e Maria campionesse del mondo di arti marziali All Style

Complimenti alle atlete dello Zen Club guidato da Maurizio Silvestri. Nel dettaglio, Silvia Mazzi ha vinto 2 ori: individuale nel kata a mano nuda e con armi e con Valentina Cavallini (1 oro) nella categoria self defence a squadre. Valentina ha vinto inoltre l'argento e il bronzo individuali rispettivamente nel kata a mano nuda e con armi. Anna Misiti ha vinto 2 ori: nel kata categoria junior e in coppia sempre negli junior in coppia con Maria Donnabella (1 oro). Maria inoltre ha conquistato un argento individuale nel kata a mano nuda. Infine congratulazioni anche a Giulia Misiti che ha ottenuto l'argento, categoria cadetti, nelle forme individuali con armi

Dopo i successi nelle esibizioni estive di ju jitsu ad Effetto Venezia, il team dello Zen club si afferma nelle prime gare della stagione 2024-2025. Al campionato del mondo Wtka Silvia Mazzi e Valentina Cavallini, le leader della squadra, salgono ripetutamente sul podio: tre ori per Silvia, nelle forme a mano nuda, con armi e nella self defence (in coppia con Valentina Cavallini). Valentina è seconda e terza nelle forme a mano nuda e con armi. Prima Anna Misiti, che conquista il podio tra gli junior e raddoppia in coppia con Maria Donnabella (che è seconda nell’individuale). Secondo posto per Giulia Misiti. Gli atleti dello Zen club hanno superato team prestigiosi, come quello inglese e dell’Ucrania che è riuscita ad intervenire alla competizione seppure con un team ridotto. Nella finale Mazzi ha avuto la meglio sull’atleta della Moldavia. Ma forse la soddisfazione maggiore è arrivata nelle categorie della difesa personale con gli stessi membri della giuria che hanno applaudito e fatto i complimenti per la bella prestazione. Il responsabile della Gran Bretagna degli All Style (ovvero tutti gli stili di arti marziali) ha invitato ufficialmente il team livornese al torneo internazionale che avrà luogo a Chesterfield in gennaio. Prima di quella data ci sarà la prima gara nazionale aperta anche alle categorie inferiori alla nera, il Trofeo Jutsuka, a Venturina, l’8 dicembre.

