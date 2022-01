Slittano a fine gennaio i campionati dilettanti e giovanili

Riprenderanno regolarmente nel fine settimana 29-30 gennaio 2022 con le giornate del fine settimana 8-9 gennaio 2022. Sospensione "in via cautelativa e precauzionale"

Mediagallery

Slitta il campionato di Eccellenza. Come si legge nella delibera del Comitato regionale Toscana (nella foto tratta dal sito la sede del Comitato) del 30 dicembre “il consiglio direttivo dispone, in via cautelativa e precauzionale, lo slittamento esclusivamente delle gare dei campionati dilettantistici e giovanili maschili e femminili, sia a livello regionale che provinciale, in programma nei seguenti fine settimana: 8-9 gennaio 2022, 15-16 gennaio 2022 e 22-23 gennaio 2022. I campionati riprenderanno regolarmente nel fine settimana 29-30 gennaio 2022, ripartendo con le giornate che avrebbero dovuto svolgersi nel fine settimana 8-9 gennaio 2022, cioè al momento dello slittamento”.