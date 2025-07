Sofia agli European Para Youth Games 2025

E’ partita lunedì 21 luglio alla volta di Istanbul la Nazionale Italiana Giovanile della FINP, la Federazione italiana del nuoto paralimpico, di cui fa parte la nuotatrice 17enne livornese Sofia Gagliardo Gurrieri, per partecipare agli European Para Youth Games 2025 che sono in svolgimento sino a domenica 27 luglio. La giovanissima portacolori della TDS-Toscana Disabili Sport, allenata da Eleonora Bologna, è, “a memoria”, come ha dichiarato il presidente della TDS Maurizio Melis, la prima nuotatrice paralimpica labronica a varcare i confini nazionali per partecipare ad un campionato europeo, così come Pietro Passerini, altro atleta della TDS, è stato il primo della società livornese a varcare gli italici confini per andare a Berlino alle World Series e questo, afferma sempre Melis, “è un orgoglio per noi e per Eleonora, è una dichiarazione pubblica che con un lavoro serio e con atleti appropriatamente motivati si possono raggiungere grandi risultati. A volte la TDS può sembrare improvvisata con i suoi appelli e le sue raccolte fondi e le lotterie, ma a me non importa. Per sostenere questi ragazzi, considerato che fondi pubblici non ne arrivano, sono disposto a qualsiasi cosa. Anzi, anche in questa occasione voglio lanciare un appello a chiunque, privato o ditta, voglia aiutarci: sostenete lo sport paralimpico!”.

Per le valutazioni tecniche abbiamo chiesto all’allenatrice Eleonora Bologna, chiedendole specifiche su questi campionati: “Innanzitutto voglio far notare che su 66 componenti della nazionale italiana sono solo 9 le ragazze che partecipano, e solo 3 per il nuoto, e questo dà ancor più risalto al fatto che Sofia sia tra queste. Lei gareggerà nei 50, 100 e 400 stile libero, e inoltre nelle 2 staffette miste, ma non chiedetemi una previsione sui risultati. Lei ha parecchi record italiani su queste specialità, da esordiente, ragazzi e juniores, ma ricordo che agli Youth Games partecipano atleti sino a 22 anni, quindi non mi permetto di fare pronostici. Devo però ammettere che Sofia, ogni volta che si è trovata a gareggiare con atleti anche di categorie superiori alla sua, ha sempre fatto ottimi risultati. Per ora il traguardo è essere nella nazionale italiana. L’unico rammarico che mi rimane è aver visto esclusa Camilla Turri, anche lei partecipante di recente ai raduni nazionali ma che non è stata convocata. Ci auguriamo che tutta Livorno si metta a tifare Sofia e che magari in tanti rispondano all’ennesimo appello del presidente Melis proponendosi come sostenitori della TDS”.

