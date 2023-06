Sofia al prestigioso trofeo di nuoto Settecolli

Il presidente della TDS-Toscana Disabili Sport di Livorno Maurizio Melis ne dà l’annuncio entusiasta: “Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto l’invito della Federazione a partecipare con la nostra atleta Sofia Gagliardo Gurrieri al “Settecolli”, che rappresenta il più famoso trofeo di nuoto dell’anno, una passerella irripetibile per la nostra Sofia e un onore irrinunciabile”.

Quest’anno infatti la FIN, che organizza il prestigioso trofeo, che vede ogni anno partecipare i nomi più famosi e medagliati del nuoto nazionale ed internazionale, ha voluto “aprire” alla FINP, la corrispondente Federazione paralimpica, con 2 gare, una maschile e una femminile sui 100 m stile libero, riservate agli atleti con disabilità che nel corso dell’anno si sono contraddistinti per prestazioni e risultati nel nuoto paralimpico. Quindi Sofia è stata selezionata in un gruppo di appena 8 atlete partecipanti”.

Le gare si svolgeranno il 24 giugno prossimo a Roma nella meravigliosa piscina del Foro Italico alle ore 18. Tutti potranno seguire le imprese di Sofia grazie alla prevista diretta di RaiSport.

La piccola campionessa labronica, in possesso di record italiani e piazzamenti che ormai non si contano più (i più recenti ai Campionati Italiani Giovanili FINP svoltisi proprio qui a Livorno il 7 maggio scorso), sarà accompagnata dall’allenatrice, nonché delegata regionale della FINP, Eleonora Bologna, che, interpellata, dimostra un’emozione e un orgoglio che traspare palesemente dagli occhi e dalle sue brevi parole: “Un’esperienza unica ed emozionante per una ragazza di soli 16 anni”. E non riesce ad aggiungere altro.

