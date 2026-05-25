Sofia Fiorini, argento nella mezza e primato europeo Under 23

Foto Fidal inviata nel comunicato stampa

Straordinaria prova dell’azzurra in Spagna: secondo posto alle spalle della messicana Gonzales, davanti alla campionessa mondiale Maria Perez. Ottimi risultati anche per gli altri atleti impegnati all’estero

Stratosferica prova di Sofia Fiorini a La Coruña, in Spagna, dove il talento della nostra atleta conquista il secondo posto nella mezza maratona, firmando il nuovo record europeo Under 23 con il tempo di 1h32’36”, al termine di una gara da protagonista di fronte alle migliori marciatrici del mondo. La gara è stata vinta dalla messicana Gonzales in 1h32’24”, con la soddisfazione, per Fiorini, di precedere la spagnola Maria Perez, campionessa mondiale in carica. Impressionante la condotta di gara dell’azzurra che, intorno al 14° chilometro, ha attaccato con decisione, sgranando il gruppo e contribuendo anche al nono posto finale della campionessa europea Antonella Palmisano. Una crescita davvero eccezionale per questa giovanissima atleta che, dopo i Campionati di Società e gli Assoluti italiani, metterà nel mirino i Campionati Europei di Birmingham. Sempre in Spagna, ottimo anche il risultato del finanziere Gianluca Picchiottino, che chiude in 1h25’51”, non lontano dal proprio primato personale e miglior italiano in gara. Ma dall’estero arrivano anche altri importanti risultati. Ad Atene, Reda Chaboun migliora il proprio esordio di Firenze raggiungendo i 7,80 metri nel salto in lungo, confermando un percorso di crescita costante. A Bruxelles, ottime prestazioni negli ostacoli: Elisa Fossatelli chiude i 100 ostacoli in 13”62, a pochi centesimi dal personale nonostante il vento contrario, mentre Emmanuele Colloca firma il proprio record personale nei 400 ostacoli con 53”47. Molto bene anche Niccolò Galimi che, sugli 800 metri, centra il personale con 1’47”72, per poi ripetersi nei 1500 metri con 3’46”29. Non particolarmente brillante, invece, Samuele Zanti che nei 3000 siepi non va oltre il 9’18”95. Un intenso weekend internazionale per diversi atleti di punta, che ora metteranno nel mirino la finale scudetto di fine giugno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©