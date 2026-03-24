Sofia Fiorini e Gianluca Picchiottino ai campionati mondiali di marcia

Dopo l’esaltante vittoria di Andy Diaz ai Campionati del mondo indoor in Polonia e dopo la bella prova di Stefano Marmonti in Coppa Europa di lanci, una nuova grande soddisfazione per l'Atletica Libertas Unicusano Livorno

Dopo l’esaltante vittoria di Andy Diaz ai Campionati del mondo indoor in Polonia e dopo la bella prova di Stefano Marmonti in Coppa Europa di lanci, ecco una nuova grande soddisfazione nel vedere convocati dal Direttore Tecnico Antonio La Torre, per i Campionati Mondiali a squadre di marcia in programma il 12 aprile a Brasilia (uno degli appuntamenti clou della stagione), ben due atleti amaranto: il capitano amaranto, il finanziere Gianluca Picchiottino, nella mezza maratona di marcia, e Sofia Fiorini, fresca di recenti primati italiani e titoli, nella maratona di marcia. Lei, vincitrice del titolo italiano anche in tale distanza; entrambi nella gara assoluta. Per la prima volta, in una rassegna internazionale, si gareggia sulle nuove distanze introdotte da quest’anno, con l’obiettivo degli Europei di Birmingham in agosto. Grande soddisfazione per il club amaranto, che continua la sua grande ascesa con i propri atleti a livello mondiale: atleti che negli ultimi mesi hanno saputo cogliere importanti risultati a tutti i livelli e che saranno sicuramente di sprone per i giovanissimi che frequentano il Campo Martelli, in via dei Pensieri. Nel frattempo continuano le convocazioni ai vari raduni nazionali assoluti: Sofia Fiorini e Ilaria Accame a Roma, Davide Camilli a Tirrenia.

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