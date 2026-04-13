Sofia Fiorini vice campionessa del mondo di marcia

Foto Fidal

Impresa della 21enne livornese in Brasile: seconda nella maratona e nuova primatista mondiale under 23, trascina l’Italia al podio. Il presidente Giannone: "Un lavoro che viene da lontano e che lancia la città di Livorno in una dimensione mondiale"

La giovane atleta amaranto, appena ventunenne, ha colto un impressionante secondo posto dietro alla sola campionessa Paula Milena Torres, con il tempo di 3h25’42 nella gara di maratona di marcia: nuova miglior prestazione mondiale under 23. Sofia, dopo la guida per anni di Massimo Passoni, ora, con gli studi a Milano, ha scelto di allenarsi lì con il nuovo coach Gandellini. La sua crescita è stata esponenziale, frutto di un lavoro che dura da diversi anni: aveva già dimostrato qualità tecniche e mentali per affrontare una specialità così impegnativa. Sofia ha portato la squadra italiana alla conquista della medaglia d’argento, dietro al solo Ecuador, a un solo punto. Queste prestazioni lanciano in maniera definitiva Sofia nella grande atletica mondiale, con obiettivi sempre più ambiziosi. Oggi rappresenta il futuro della marcia azzurra. Accanto a lei, buona la prestazione di Gianluca Picchiottino, giunto al trentunesimo posto e quinto con la squadra italiana, con il tempo di 1h33’21. Grande soddisfazione ed entusiasmo nella società amaranto che, dopo il titolo mondiale di Andy Diaz, mette in vetrina questo secondo posto in una rassegna mondiale: due grandi risultati nella disciplina regina dello sport che confermano la bontà del lavoro svolto. “Un lavoro che viene da lontano e che lancia la città di Livorno in una dimensione mondiale”, afferma il presidente Giannone.

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