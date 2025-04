Sofia Fiorini vice campionessa italiana nella 20 km di marcia

Seconda tappa del campionato italiano di società di marcia a Sant’Alessio Siculo in provincia di Messina, una trasferta logisticamente molto impegnativa con la gara dei 20km valida anche per il titolo italiano. Nella gara femminile grande prova di Sofia Fiorini che sigla il record personale in 1h34’35. Un grande risultato cronometrico per l’amaranto che ottiene il secondo posto nella gara U23 e conquista anche il bronzo nella prova assoluta dimostrando una crescita tecnica veramente importante. Al maschile Davide Finocchietti chiude con il crono di 1h26’40, lontano dalle sue migliori prestazioni, mentre Gianluca Picchiottino non termina la prova. Sui 10km allievi Giacomo Traina fa 53’28 mentre i giovani Claudio Mercaldo nei 6km cadetti è quarto in 30’25; quinta piazza per Aurora Dominici sui 4km con 20’41.

