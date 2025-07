Sofia vince l’oro agli European Youth Para Games 2025

Sofia è la prima a destra

La giovanissima atleta portacolori della Toscana Disabili Sport conquista il primo posto nella staffetta 4x100 misti mista e diventa la prima atleta livornese a conquistare una medaglia d'oro in una gara internazionale di nuoto paralimpico

Dodicesima alla fine delle batterie nei 100 sl, Sofia Gagliardo Gurrieri non si è fatta abbattere e il 24 luglio ha disputato la finale dei 4×100 misti mista vincendo per l’Italia l’oro davanti a Germania, Turchia e Francia. La giovanissima atleta portacolori della Toscana Disabili Sport diventa così la prima atleta livornese a conquistare una medaglia d’oro in una gara internazionale di nuoto paralimpico, scrivendo così indelebilmente il suo nome nell’albo d’oro degli European Youth Para Games, stampato a caratteri amaranto. Orgogliosi, e ne hanno ben d’onde, la sua allenatrice in TDS Eleonora Bologna, che merita una fetta consistente di questa medaglia, e il presidente Maurizio Melis, che della TDS è il primo fondatore. “Sono orgoglioso del lavoro svolto da 10 anni dalla TDS che ha contribuito a portare a Livorno prima il basket in carrozzina e poi il nuoto paralimpico e non posso, dopo questo risultato, non ringraziare quanti hanno contribuito ad ottenerlo: i nostri donatori che ci consentono di andare avanti nelle attività, la Livorno Aquatics, nella persona del grande Stefano Franceschi, e anche il Comune di Cascina che permette i nostri allenamenti nella propria piscina quando le nostre, come in questo periodo estivo, sono chiuse. E’ doveroso ovviamente ringraziare gli altri atleti della nazionale che hanno contribuito a questo risultato: Tommaso Tretti Clementoni, Mariagiovanna Gernone e Riccardo Magrassi“. Il team dell’Italia ha scelto di far scendere in acqua prima i due uomini, scelta tattica che ha consentito con dorso e rana, di scavare un solco con le avversarie, poi la Gernone ha tenuto a distanza il grande recupero del nuotatore tedesco e a chiudere la staffetta è stata chiamata proprio l’atleta labronica. Sofia ha gestito il suo turno in stile libero in una maniera perfetta, tenendo a bada gli avversari che cercavano vanamente di recuperare. 5:11.21 il risultato della staffetta italiana che ha chiuso con più di 8 secondi e mezzo di vantaggio sulla Germania medaglia d’argento. Sofia sarà in gara anche sabato 26 luglio nei 400 stile libero S8 e nell’altra staffetta 4×50 stile libero mista.

Condividi:

Riproduzione riservata ©