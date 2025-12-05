SoVe.Car Us Livorno cerca il riscatto immediato

Nella foto/Novi - Lorenzo Costaglione

Reduce da una sconfitta maturata soltanto dopo un tiratissimo supplementare sul parquet della capolista — un ko che ha lasciato parecchi rimpianti — la SoVeCar Us Livorno è pronta a rimettersi subito in carreggiata. L’occasione arriva sabato alle 18.15 al PalaCosmelli, dove gli uomini di Luca Angella affronteranno il Valdisieve, avversario che si annuncia ostico e tutt’altro che da sottovalutare. La formazione fiorentina, pur collocata nella parte destra della classifica, ha raccolto 10 punti e ha dimostrato più volte di saper tenere testa anche alle squadre più attrezzate del girone. Il gruppo guidato da Alberto Bardini è ben costruito e contiene elementi capaci di incidere in ogni momento della gara.

In primo piano la giovane guardia Alessandro Valletti, una delle note più liete del campionato: oltre 15 punti di media, personalità in crescita e la capacità di accendersi rapidamente. A completare il reparto esterni ci sono giocatori esperti come Ciacci, Rossi e Municchi, mentre sotto canestro agisce Simoncini, lungo solido e sempre presente nei momenti caldi. Un mix di talento e struttura che rende il Valdisieve un avversario insidioso. In casa SoVeCar, invece, la settimana è stata segnata dalla voglia di reagire. La prestazione contro la prima della classe ha confermato la solidità del gruppo, ma il finale beffardo ha aumentato il desiderio di riscatto. Pantosti e compagni hanno lavorato con attenzione, concentrandosi sui dettagli che possono fare la differenza nei finali punto a punto. Per conquistare il risultato serviranno intensità difensiva, continuità e una gestione lucida dei possessi decisivi. Anche il PalaCosmelli potrà diventare un alleato importante: il pubblico amaranto è pronto a spingere la squadra verso una prova di carattere. Insomma, un match da affrontare con determinazione dal primo all’ultimo minuto. La SoVeCar vuole tornare subito a correre, e stavolta è decisa a trasformare l’amarezza dell’ultimo turno in energia positiva.

