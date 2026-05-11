Sovecar lotta fino all’ultimo, Agliana la spunta
Serra, Foto Novi Us Livorno
Una sfida infinita, risolta soltanto dopo due tempi supplementari (84-79)
Una sfida infinita, risolta soltanto dopo due tempi supplementari (84-79). In gara 1 del primo turno dei playoff di Serie C, sul parquet di Agliana, la Sovecar Us Livorno finisce anche a -16, poi cresce con il passare dei minuti, recupera lo svantaggio e riesce a riportare la partita in equilibrio. Al termine del primo overtime, una tripla di Puccioni sembra indirizzare definitivamente il match verso gli amaranto. Ma, a pochissimi secondi dalla sirena, Agliana trova il clamoroso canestro da tre punti del pareggio, nonostante il massimo sforzo difensivo degli ospiti. A quel punto, per i ragazzi di Angella la situazione si complica, sia dal punto di vista psicologico sia per l’inerzia ambientale della gara. E, come spesso accade in queste circostanze, sono gli avversari — salvatisi a un passo dal baratro — a trovare le energie necessarie per piazzare i canestri decisivi, facendo valere esperienza e lucidità nei momenti chiave. Le parole di Luca Angella: “Rispetto alle due partite di campionato, nelle quali non avevamo mai avuto la sensazione di poterla vincere, ieri abbiamo dato un primo segnale: ci siamo e la differenza tra noi e loro è minima. Occorre aggiustare qualcosa e curare meglio alcuni particolari, ma abbiamo dimostrato prima di tutto a noi stessi che possiamo farcela e riportare la serie ad Agliana”. L’appuntamento è ora per mercoledì al Cosmelli, teatro di gara 2.
Il tabellino
Pantosti 12, Puccioni 20, Carracoi, Simonetti 3, Baggiani 7, Mori 15, Ramacciotti 9, Serra, Bruno 7, Tedeschi, Costaglione 6, Bernini.
All. Angella.
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