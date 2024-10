Stella d’oro al merito sportivo a Giovanni Giannone

L'imprenditore e storico dirigente dello sport livornese riceverà l’importante riconoscimento a Firenze il 5 novembre direttamente dal presidente Giovanni Malagò

E’ notizia di questi giorni che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha deciso di riconoscere a Giovanni Giannone la Stella d’oro al merito sportivo per quanto ha dato per lo sport italiano. L’imprenditore e storico dirigente dello sport livornese ha un lunghissimo curriculum di dirigente in vari sport fino a raggiungere il massimo ruolo all’interno del Coni provinciale, prima, entrando in giunta su volere dell’allora presidente Gino Calderini e poi successivamente come delegato della provincia di Livorno e membro di diritto nella Giunta Regionale. L’importante riconoscimento, per colui che fin da giovane ha intrapreso l’impegno anche nel volontariato sportivo, gli verrà consegnato a Firenze il 5 novembre direttamente dal presidente Giovanni Malagò.

Condividi:

Riproduzione riservata ©