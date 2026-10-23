Street dance, bronzo mondiale per Lorenzo Martelli

Lorenzo Martelli, Manuel Greco, Manuel Poletti, Samuele Ricci e Giuly Compri salgono sul podio nella categoria Hip Hop Battle Crews – Adults 1. Un nuovo risultato internazionale che si aggiunge all’argento mondiale del 2024 e ai titoli europei conquistati nel 2023

Si è conclusa con un terzo posto mondiale l’esperienza della crew italiana ai Campionati del Mondo IDO di Hip Hop Battles & Breaking, disputati a Kielce, in Polonia, dal 17 al 19 ottobre 2026. A salire sul podio nella categoria Hip Hop Battle Crews – Adults 1 è stato il gruppo composto da Lorenzo Martelli, Manuel Greco, Manuel Poletti, Samuele Ricci e Giuly Compri, protagonista di un confronto internazionale con formazioni provenienti da diversi Paesi. Davanti alla crew italiana si sono classificate la Germania, al primo posto, e il Regno Unito, al secondo. La competizione ha richiesto preparazione tecnica, musicalità, creatività e capacità di lavorare in sintonia, elementi fondamentali in una disciplina nella quale il risultato individuale si intreccia con quello collettivo. Il bronzo conquistato in Polonia si inserisce in un percorso internazionale già ricco di risultati. Nel 2024, infatti, Lorenzo Martelli, Manuel Greco, Manuel Poletti e Samuele Ricci avevano conquistato il secondo posto mondiale nella categoria Battle Crew, confermando la competitività del gruppo nel panorama della street dance internazionale. A questo si aggiungono i successi europei ottenuti nel 2023 a Skopje, in Macedonia del Nord. Lorenzo Martelli ha conquistato il titolo continentale sia nel Popping Solo Adults sia nel Popping Duo Adults, quest’ultimo in coppia con Samuele Ricci. Nella stessa edizione, anche Manuel Greco ha conquistato il titolo europeo nell’Hip Hop Solo Adults. Risultati che testimoniano il percorso sportivo dei ballerini e l’esperienza maturata negli anni attraverso il confronto con atleti di livello internazionale. Il terzo posto del 2026 rappresenta un nuovo traguardo per la formazione, oltre che uno stimolo a proseguire il lavoro in vista delle prossime competizioni. Un ringraziamento particolare agli sponsor per il sostegno alla partecipazione della crew al campionato mondiale. Il contributo delle realtà che credono nello sport e nella danza è importante per permettere agli atleti di affrontare appuntamenti internazionali e continuare a investire nella propria crescita. Il risultato ottenuto a Kielce aggiunge così un nuovo capitolo al percorso della crew italiana, portando sul podio mondiale il lavoro condiviso dei suoi cinque componenti.

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