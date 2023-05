STREpitoso Dario, vince per sottomissione al 1° round al Cage Warriors

Dario Bellandi, che ringraziamo per la disponibilità (accanto a lui a destra il maestro Massimo Rizzoli), in una foto di gruppo al termine del vittorioso incontro disputato il 6 maggio a Roma

L'atleta livornese del Rendoki Dojo Livorno del maestro Massimo Rizzoli ha conquistato la terza vittoria consecutiva al Cage Warriors con una prestazione maiuscola: "Grazie a tutti. Adesso occhi alla cintura, speriamo entro luglio di avere la chiamata". Amici entusiasti sui social: "Orgoglio livornese", "sei il top", "da urlo"

Tre su tre! L’atleta del Rendoki Dojo Livorno del maestro Massimo Rizzoli, Dario Bellandi, il 6 maggio a Roma ha vinto con una “prestazione di alto tasso tecnico”, come l’ha definita fightnews.it su Instagram ricordando che l’ultima sconfitta risale al 2020. “Ha vinto con la sua velocità” ha invece commentato sempre su Instagram la pagina ufficiale Cage Warriors. Sì perché la vittoria contro Daniel Karlsson è arrivata per ko, o meglio per sottomissione come si dice in gergo tecnico, al 1° round. Con quella del 6 maggio fanno quindi tre vittorie consecutive al Cage Warriors per Neanderthal, il soprannome nella gabbia di Dario, per la gioia dei tanti amici presenti a Roma o davanti alla tv che sui social hanno commentato così: “Numero uno”, “orgoglio livornese”, “devastante”, “sei il top”, “da urlo” solo per riportarne alcuni. “Ringrazio tutte le persone che mi sono venute a vedere e quelle che mi sono state vicine – commenta Dario, che ringraziamo per la disponibilità, a QuiLivorno.it – Adesso occhi alla cintura, speriamo entro luglio di avere la chiamata“.

