Successo per il torneo di dama al Circolo Carli di Salviano

Giornata all'insegna del gioco che tanto affascina piccoli e adulti con 17 bambini protagonisti al Circolo Carli di Salviano, sede del Circolo Damistico Livornese. Il torneo del gruppo dei più grandi era valevole anche come qualificazione per la finale del Trofeo Coni

Al Circolo Carli di Salviano, sede del Circolo Damistico Livornese, una giornata all’insegna del gioco che tanto affascina piccoli e adulti. Una manifestazione incorniciata dalla presenza di ben 17 bimbi, malgrado che il sole facesse da richiamo per una presenza sulla spiaggia o una bella girata. Un attimo di attesa prima di parlare dei vincitori perché riteniamo che la precedenza vada data ad un piccolissimo bambino di neppure 6 anni, Giulio Damari, che ha dato filo da torcere a bimbi e bimbe nettamente più grandi di lui. Questo frugoletto, dalla simpatia irresistibile e con un’intelligenza che lo fa apparire un ometto, ha totalizzato addirittura oltre il 50% del punteggio; oltretutto lasciando per strada alcuni punti a causa della sua inevitabile inesperienza. Era il suo primissimo torneo, ma le premesse per una buona prestazione c’erano tutte in quanto Giulio, nelle poche lezioni che gli ha impartito il suo insegnante, il pluricampione mondiale Michele Borghetti, aveva già dimostrato una predisposizione per questo bellissimo gioco. Si potrebbe dire, scherzando ma non troppo, che ha fatto onore al cognome che porta. E, tanto per rimanere in tema e a conferma di quanto scritto, c’è da dire che ben due sorelle di Giulio, Clara e Anna, giocano a dama con risultati eccellenti. Anna Damari ha vinto il secondo gruppo di gioco totalizzando l’en plein del punteggio: 10 partite e 10 vittorie. Dietro di lei, Ernesto Baldacci, Adele Baccigalupo, Jamal Abdelmageed e, appunto, Giulio Damari. Seguono Mitia Marini, Karim Kasbaoui, Annalisa Mazzoncini, Owen Branchetti, Mattia Marini e Amedeo Rossi. Nel gruppo dei più grandi, valevole anche come qualificazione per la finale del Trofeo Coni, che si svolgerà in Basilicata nel mese di settembre, vittoria di Andrea Palumbo, un nome ormai noto nell’ambiente della dama locale e nazionale. In effetti Andrea lo scorso anno vinse a Palermo il Campione italiano per i ragazzi under 10, suscitando entusiasmo e anche un pizzico di incredulità per il modo netto col quale aveva vinto. Ma il colpaccio Andrea lo ha fatto quest’anno. Non ancora undicenne, è passato alla fascia superiore, quella per i ragazzi e ragazze fino a 13 anni. Ebbene, questa volta a Reggio Calabria, Andrea con uno sprint finale degno del miglior Mennea, ha fatto bis, portando ancora un titolo italiano a Livorno. Non dimentichiamo che la nostra città è l’unica dei 5 continenti – unica! – ad avere due Campioni del Mondo: uno in carica Matteo Bernini e l’altro, Michele Borghetti, vincitore per ben 4 volte e, attualmente, preso dall’insegnamento, in attesa di tornare a giocare dopo qualche anno di assenza. Quindi Andrea ha vinto anche questa manifestazione, trovando però lungo la strada avversari che gli hanno dato filo da torcere. Dietro di lui è arrivato Alessandro Agosto che si è tolto la grande soddisfazione di battere Andrea nell’ultimo turno di gioco. Il brillare degli occhi di Alessandro, al termine della partita, la dicevano lunga sulla sua soddisfazione e gioia. Al terzo posto Samuele Peruzzi, sempre fra i primi nei tornei che disputa e quarta Clara Damari, sorella di Anna e Giulio, già vincitrice di numerosi tornei! Seguono due bimbi che frequentano da poco, ma che già hanno dimostrato passione e capacità: Demian Battaglini e Raul Montanarini. Demian è riuscito addirittura a battere Samuele Peruzzi e Raul ha dimostrato di saper importare bene le partite, anche se poi, per inesperienza, non le sfrutta fino in fondo. Dulcis in fundo, un ringraziamento a chi ha permesso che tutto filasse liscio come l’olio: l’Arbitro Michele Borghetti, coadiuvato, per quanto riguarda il torneo promozionale dei più piccoli, dal padre Gianfranco, Arbitro Internazionale, il veterano fra tutti gli Arbitri italiani, avendo iniziato l’attività nel 1961; il Circolo Carli col suo Presidente Fabio Altini e relativo staff, comprese le bravissime cuoche che hanno deliziato i presenti con piatti cucinati in modo perfetto; gli sponsor nella persona del delegato Regionale Giuliana Tenucci e Telepizza di Piombino, di Valerio Malotti.

