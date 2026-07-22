Successo tra Donoratico e Livorno per Due giorni speciali

Pararowing, nuoto, calcetto e bocce hanno animato un weekend dedicato all'inclusione e alla solidarietà. L'iniziativa, promossa da Sportlandia, Gruppo Sportivo VVF Tomei e Centro San Simone, ha sancito anche il gemellaggio con la storica Canottieri Armida di Torino

Il 18 e 19 luglio appena trascorsi nelle località di Donoratico e Livorno si è svolto un fine settimana di sport, inclusione e amicizia che si è rivelato un esperimento ben riuscito e partecipato. L’entusiasmo è stato tale che tutti i partecipanti hanno già chiesto a gran voce di ripetere l’iniziativa in futuro. Il weekend è stato organizzato da Sportlandia e Gruppo sportivo VVF Tomei insieme al Centro San Simone “gli amici di tutti” Onlus a sostegno del reparto di Neurochirurgia di Livorno e ha visto il patrocinio dei comuni di Livorno e di Castagneto Carducci.

La prima giornata si è svolta al Circolo Nautico di Donoratico, combinando lo sport acquatico di alto livello con momenti di pura convivialità.

Si sono svolte regate pararowing su barche di beach sprint, con gare entusiasmanti tipiche degli atleti speciali che hanno sfoggiato abilità inaspettate nella conduzione dei percorsi caratterizzati da giri di boa e dalla presenza di onde. Gare spettacolari con barche d’eccellenza fornite dal Cantiere Filippi (eccellenza mondiale nel canottaggio, a cui va il sincero ringraziamento dell’organizzazione). A seguire si sono svolte gare di nuoto con competizioni accese, divertenti e ricche di sano agonismo. Tutto ciò insieme a momenti di svago, relax e divertimento collettivo nelle acque del litorale e un pranzo sociale a base di grigliata che ha unito atleti, accompagnatori e organizzatori in un momento di grande festa.

La giornata ha celebrato il gemellaggio nel pararowing tra l’Associazione Sportlandia/ Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Tomei di Livorno e la storica Società Canottieri Armida di Torino.

Durante la cerimonia è stata evidenziata l’assoluta importanza della Società Armida, da anni punto di riferimento e avanguardia nel settore del pararowing (canottaggio integrato e societario per atleti con disabilità). Una società storica fondata addirittura nel 1863.

Domenica 19 Luglio il secondo capitolo dell’evento si è spostato nel cuore di Livorno per una giornata all’insegna dello sport di squadra. La location del Campo dell’Academy Livorno, nel caratteristico quartiere di Borgo dei Cappuccini, ha ospitato attività combattute e divertenti partite di calcetto e bocce che hanno chiuso in bellezza la manifestazione.

Il successo di questa prima edizione di “Due Giorni Speciali” è stato possibile grazie alla sinergia e al supporto di realtà straordinarie. L’organizzazione ringrazia sentitamente: Cantiere Filippi, l’ Associazione Veterani dello Sport, l’ Unioni insigniti al merito della Repubblica Italiana (UIR), il Circolo Nautico Donoratico.

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