Supercoppa, premiata dal sindaco la Pielle

Per la formazione labronica si è trattato del secondo successo nella competizione e del terzo trofeo nazionale conquistato in quattro anni

“La città di Livorno esprime il proprio riconoscimento per aver saputo unire impegno, talento e senso di appartenenza, portando in alto il nome della cestistica labronica”. Con questa motivazione, il sindaco Salvetti ha consegnato oggi pomeriggio in Comune una pergamena alla Pielle Livorno 1960, che lo scorso 20 settembre a Ravenna, battendo in finale la squadra di Montecatini, si era aggiudicata la Supercoppa LNP 2026 di Serie B. Per la formazione labronica si è trattato del secondo successo nella competizione e del terzo trofeo nazionale conquistato in quattro anni.

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