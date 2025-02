Tante medaglie per 15 pattinatrici della polisportiva La Rosa al loro primo campionato

Domenica 2 febbraio al Palavaldibrana di Pistoia, una data che 15 mini atlete pattinatrici della polisportiva La Rosa Livorno ricorderanno per sempre. Il loro primo campionato di categoria FISR di Esercizi Obbligatori. Grazie al loro impegno e alla loro dedizione hanno potuto conquistare tutte le medaglie in campo per loro. Nella categoria Giovanissime A classe 2017 oro per Ludovica Mazzola, argento per Ambra Fantozzi, bronzo per Janel Brondi. Nella categoria Giovanissime B classe 2016: oro per Emma Falleni, argento per Luna Petracco, bronzo per Vanessa Corda e un meritatissimo quarto posto per Bianca Voir. Nella categoria Esordienti A oro per Beatrice Nannipieri, classe 2015. Nella categoria Esordienti Regionali A oro per Bianca Bencini, argento per Agata Bertini, bronzo per Camilla Rossi, un quarto posto per Gea Pellegrini e un quinto posto per Emily Baggiani. Nella categoria Esordienti B oro per Gemma Bastrei; nella categoria Esordienti Regionali B ancora oro per Nicole Danero. La maggior parte di queste atlete erano alla loro primissima esperienza per questa disciplina dove molto importante è la capacità di concentrazione, l’equilibrio e la pura acquisizione della tecnica di base. Ci aspettiamo ancora grande impegno da parte dei tecnici Savi Cinzia e Tinghi Letizia, oltre che Bientinesi Andrea, Laura Ferretti, Barni Viola, Perfetti Giuliana e Mori Agnese perché continuino a far crescere e migliorare sempre queste atlete in miniatura. Soddisfatte le insegnanti Savi Cinzia e Tinghi Letizia che le hanno accompagnate in gara sicuramente pronte ad alzare l’asticella tecnica per i prossimi impegni di campionato.

