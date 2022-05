Tau Calcio-Figline 5-1. La società Tau Calcio: “Prendiamo le distanze dagli ultimi 10 minuti di gioco”

"Questi comportamenti sono fuori dalla nostra cultura sportiva". Domenica 15 al Picchi Us Livorno-Tau. Vincendo gli amaranto conquisteranno la D. Il presidente dell'Us Livorno Toccafondi ha convocato una conferenza stampa alle 15 del 12 maggio al Picchi

Mediagallery

Pubblichiamo il comunicato della società Tau Calcio pubblicato sulla propria pagina Fb nelle ore successive alla partita Tau-Figline 5-1 giocata mercoledì 11 maggio (video YouTube di NoiTv, nella foto un fermo immagine del video). “La società Tau Calcio, anche a seguito dei molti messaggi che ci sono arrivati in queste ore chiedendo spiegazioni, ci tiene a prendere le distanze da quanto successo oggi, negli ultimi dieci minuti di gioco, durante la partita contro il Figline, perché queste logiche e questi comportamenti sono fuori dalla nostra cultura sportiva. La società Tau Calcio oggi, come sempre, ha onorato la propria maglia e il gioco del calcio, conquistando meritatamente la vittoria nei 90 minuti di gioco. Siamo spiacenti del comportamento dei nostri avversari che, sul 3-1, hanno deciso di smettere di giocare fornendo un brutto spettacolo a tutti i tifosi accorsi sugli spalti dello stadio di Altopascio. Ci dispiace molto che fra questi ci fossero anche i ragazzi delle nostre scuole calcio che oggi hanno avuto un esempio di ciò che il calcio non deve essere. Forse siamo stati ingenui, ma abbiamo continuato ad onorare il campo e giocando senza fare calcoli. Le immagini degli ultimi dieci minuti sono chiare e riprese, pertanto la società sta valutando, assieme ai propri avvocati, le azioni da intraprendere per tutelare la propria immagine nonché quella di tutto il movimento. Lo sport vince sempre e siamo sicuri che anche stavolta sarà così”. L’Us Livorno comunica che, viste le immagini di quanto accaduto nella partita, il presidente Paolo Toccafondi terrà una conferenza stampa allo stadio Armando Picchi.