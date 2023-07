Tds, Pietro conquista l’oro nei 50 farfalla

Ai campionati italiani estivi assoluti e campionati di società di nuoto paralimpico la Toscana Disabili Sport è arrivata 15ª tra le 58 società partecipanti. Ottime le prove anche di Sofia e Tommaso. Commosso il presidente Melis

Si sono svolti sabato 1 luglio e domenica 2 nella mattinata, a Brescia, i campionati italiani estivi assoluti e campionati di società di nuoto paralimpico a cui hanno partecipato circa 700 atleti da tutta Italia in rappresentanza di 58 società sportive.

La Toscana Disabili Sport si è presentata questa volta con l’organico al completo, che significa solo 3 atleti contro corazzate composte da decine e decine di nuotatori, tutti nella media di categoria ed età, e conseguente esperienza, superiore ai 3 labronici. Ciononostante i ragazzi dell’allenatrice Eleonora Bologna si sono comportati al meglio, con l’oro di Pietro Passerini nei 50 farfalla e con piazzamenti di tutto rispetto in vasche finalmente piene di atleti con pari classificazione funzionale, il che ha consentito alla TDS di piazzarsi 15ª tra le 58 società partecipanti, anche grazie ai record segnati per l’ennesima volta da Sofia Gagliardo Gurrieri, l’atleta di punta della società ormai attenzionata dallo staff della Nazionale e reduce dalla partecipazione al Settecolli di Roma, che ha migliorato i migliori tempi italiani già in suo possesso nei 50 e nei 100 stile libero. Questi i risultati dei nuotatori livornesi: Sofia Gagliardo Gurrieri (2004, classe S8) seconda nei 50 sl, terza nei 100 sl e nei 200 misti; Pietro Passerini (2007, S5) secondo nei 50 sl e terzo nei 100 sl, primo nei 50 farfalla; Tommaso Bertini quarto nei 50 e 100 sl. Sofia ha inoltre partecipato alla finale “futuri campioni” toccando bordo vasca come seconda.

Abbiamo intervistato il presidente della TDS Maurizio Melis, che commosso ha dichiarato: “E’ vero, ormai questi ragazzi dovrebbero avermi abituato ai loro successi frutto della loro tenacia e della competenza di Eleonora, una donna dal cuore immenso, che spesso, oltre che allenatrice, si trasforma in psicologa per supportare questi ragazzi alle prese con guai fisici e problemi adolescenziali, che in una persona con disabilità si decuplicano. Penso in particolare al tanto atteso rientro alle gare di Tommaso Bertini ma non riesco a non commuovermi pensando che, dall’ormai lontano 2016 in cui ho fondato la TDS, siamo riusciti a dare l’opportunità a questi e tanti altri ragazzi, bambini e adulti, di vivere esperienze irripetibili. Penso a Federico, atleta di basket, che ha subìto grossi interventi al tendine d’Achille e pensava di aver chiuso con lo sport e che invece ora sta cominciando a giocare nel gruppo del basket in carrozzina ed è carico a mille e felice come una Pasqua. Devo ringraziare tutti coloro che in questi anni ci hanno sostenuto e vorrei che tutti venissero ai nostri allenamenti per vedere, come li vedo io, gli occhi di questi ragazzi brillare per queste opportunità di crescita e autorealizzazione che la TDS offre loro. Perché questa è la TDS: un’opportunità. Il resto lo fanno da sé gli atleti”.

