Terzo posto per Giovanni al mondiale di corse ad ostacoli

Giovanni Belcari, classe 2005, atleta del Ninja cave, conquista il terzo posto al campionato Ocr (la specialità emergente di corse ad ostacoli) nella specialità di gara 100 metri Sprint, una competizione unica e avvincente

Inizia alla grande la stagione sportiva della Ninja cave, la società sportiva che si trova in via Pera allo Zen club. Giovanni Belcari, classe 2005, conquista il terzo posto al campionato del mondo di Ocr (la specialità emergente di corse ad ostacoli) che si sono svolti a Genk in Belgio. Giovanni si è confrontato con i migliori atleti del mondo nella specialità di gara 100 metri Sprint, una competizione unica e avvincente. Si tratta di un percorso lungo 100 metri da affrontare in estrema velocità con presenza di ostacoli in sospensione. Le doti fondamentali sono equilibrio, agilità e destrezza. Doti che l’atleta livornese preparato da Michele Silvestri, il fondatore della Ninja cave ed uno dei massimi esponenti della disciplina in Italia, ha ampiamente dimostrato di possedere. Belcari è salito sul podio assieme ad atleti di nazionalità Inglese e Repubblica Ceca. Al Mondiale sono andati in finale anche tutti gli altri componenti del team Ninja cave composto da Valentino De Vanna (specialità Senior Men), Giulia Pieralli (Senior Women), Giacomo Morganti (Master Men). Ed ora, mentre stanno arrivando sempre più atleti alla Ninja cave ed allo Zen club per i nuovi corsi, i campioni livornesi si preparano all’appuntamento “in casa”: la settima edizione della Ninja Challenge che sarà a Livorno in novembre.

