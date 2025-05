Tomei protagonista al Meeting Nazionale di canottaggio

Il Gruppo Sportivo VVF Tomei ha saputo distinguersi con prestazioni solide e risultati significativi, portando a casa una medaglia d’oro e una d’argento

Sabato 10 e domenica 11 maggio le acque di Sabaudia hanno ospitato il Meeting Nazionale di canottaggio, evento che ha radunato i migliori equipaggi del panorama italiano. Tra i protagonisti, il Gruppo Sportivo VVF Tomei ha saputo distinguersi con prestazioni solide e risultati significativi, portando a casa una medaglia d’oro e una d’argento. Ecco i momenti salienti del weekend targato Tomei.

Pararowing PR3 II

L’equipaggio composto da Giacomo Turini, Mattia Bergamini, Andrea Mantovani, Yury Strazzi e il timoniere Cristiano Mandovani ha conquistato una medaglia d’oro e una d’argento nelle due finali disputate. Il gruppo gareggia nella categoria PR3II, riservata ad atleti con disabilità intellettivo-relazionali, e ha saputo distinguersi per coesione, tecnica e determinazione. Una doppia medaglia che testimonia il valore del progetto inclusivo portato avanti in sinergia con l’Associazione Sportlandia, e che conferma ancora una volta quanto lo sport possa essere uno straordinario strumento di crescita, per tutti.

Singolo Under 23 (categoria Senior)

Alberto Magagnini ha chiuso al terzo posto nella finale B, migliorando sensibilmente il

piazzamento rispetto al precedente meeting. Un segnale chiaro di crescita, utile in vista delle imminenti selezioni nazionali.

Quattro senza Under 19

Alla loro prima stagione nella categoria, Diego Caruso, Riccardo De Girolamo V, Gabriele

Langella e Jacopo Galanti hanno ottenuto il terzo posto nella finale B. Un risultato che, pur

lasciando margini di miglioramento, certifica un buon punto di partenza per il quartetto.

Altri risultati degni di nota:

Doppio Under 17 – Matteo Gentini e Nicola Lazzerini: 7° posto in finale B

Quattro senza femminile misto con Limite – Marta Ceccatelli: 5° posto

Leonardo D’Alessio e Tommaso Spagnoli: piazzamenti incoraggianti nelle rispettive gare

Prossimi obiettivi

Le indicazioni raccolte a Sabaudia saranno preziose per i tecnici del VVF Tomei, che lavorano già in vista dei Campionati Italiani di Ravenna del 5-6 luglio. Intanto, fervono i preparativi allo Scolmatore per il Meeting Giovanile del prossimo fine settimana, che vedrà protagonisti i giovanissimi canottieri delle categorie Allievi e Cadetti e, ancora una volta, l’infaticabile squadra Pararowing, pronta a dare spettacolo.

Cos’è la categoria PR3II?

Nel canottaggio pararowing, la categoria PR3II è riservata ad atleti con disabilità intellettivo-relazionali. Si tratta di una specialità riconosciuta dalla Federazione Italiana Canottaggio, che valorizza l’inclusione e la partecipazione attraverso la competizione sportiva. Gli atleti gareggiano in barche standard, seguendo regole identiche a quelle degli altri equipaggi, a testimonianza di come lo sport sappia unire e abbattere ogni barriera.

Condividi:

Riproduzione riservata ©