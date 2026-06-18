Torna il Trofeo Benetti, al Magnozzi le big del calcio femminile giovanile

Inter, Roma, Lazio, Parma, Genoa e Livorno Calcio Femminile tra le protagoniste della quarta edizione del Memorial Paolo Vitelli in programma il 20 giugno. L’iniziativa promuove i valori dello sport, dell’inclusione e della solidarietà

Si è svolta nella Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale di Livorno la conferenza stampa di presentazione del 4° Trofeo Benetti – Memorial Dott. Paolo Vitelli, manifestazione dedicata al calcio femminile giovanile che si conferma tra gli appuntamenti di riferimento del panorama nazionale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento educativo e formativo, capace di favorire la crescita sportiva e personale delle giovani atlete, in un contesto che coinvolge istituzioni, mondo sportivo, imprese e territorio. Il torneo si svolgerà il 20 giugno al campo sportivo “M. Magnozzi”, con una giornata di gare che prenderà il via al mattino e si concluderà con la finale in programma alle 20.30. Prima dell’atto conclusivo è prevista la sfilata delle squadre partecipanti e l’esecuzione dell’Inno Nazionale interpretato da Maria Maddalena Adorni, mentre la cerimonia sarà accompagnata dalla Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno, presente fino alle premiazioni finali.

Nel corso della giornata si svolgerà inoltre il tradizionale tiro al bersaglio con il pallone, attività aperta alle atlete e al pubblico. Le squadre ospiti effettueranno inoltre una visita guidata all’Accademia Navale di Livorno, occasione per conoscere una delle eccellenze istituzionali e formative del territorio. Anche per questa quarta edizione saranno protagoniste alcune tra le principali realtà del calcio femminile italiano: Inter, Roma, Lazio, Parma, Ternana, Genoa, Spezia e Livorno Calcio Femminile, a conferma della crescita e del prestigio raggiunti dalla manifestazione. Nel corso della presentazione è stato ribadito il valore del calcio femminile come strumento di crescita culturale e sociale, sottolineando l’importanza di promuovere percorsi educativi fondati sul rispetto, sull’inclusione e sulla valorizzazione del ruolo delle donne nello sport. È stato inoltre evidenziato il contributo delle società sportive, dei volontari e delle istituzioni alla crescita del movimento calcistico femminile, che continua a registrare uno sviluppo significativo sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Particolare attenzione è stata dedicata anche agli aspetti sociali dell’iniziativa. Avis ha richiamato l’importanza della donazione di sangue e plasma come gesto di responsabilità civile e solidarietà, mentre la Fondazione ANT Franco Pannuti ETS ha ricordato il proprio impegno nell’assistenza domiciliare ai malati oncologici e nelle attività di prevenzione, evidenziando il ruolo dello sport come strumento di sensibilizzazione e costruzione di reti sociali. Il Trofeo Benetti – Memorial Dott. Paolo Vitelli si conferma così un progetto che va oltre la dimensione sportiva, rappresentando un punto di incontro tra istituzioni, mondo sportivo, imprese e volontariato e promuovendo i valori dell’inclusione, della formazione e della solidarietà a sostegno della crescita del calcio femminile e delle nuove generazioni di atlete.

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