Tornano gli scacchi in Fortezza Nuova

Si comincia domenica 12 marzo con il campionato provinciale giovanile. Trenta bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni provenienti da tutta la Toscana si sfideranno per qualificarsi alla finale del campionato italiano

Dopo nove anni di assenza gli scacchi tornano alla Fortezza Nuova con un nutrito programma di eventi. Si comincia domenica 12 marzo con il campionato provinciale giovanile. Trenta bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni provenienti da tutta la Toscana si sfideranno per qualificarsi alla finale del campionato italiano che si svolgerà nel mese di luglio a Tarvisio. Ricordiamo che la livornese Greta Viti dovrà difendere in quell’occasione il titolo conquistato nel 2022 con un clamoroso 9 su 9.

Saranno ben cinque i piccolissimi del 2016 che affronteranno il loro primo torneo e tutti provengono dalla scuola di scacchi “Carlo Falciani” che si svolge ogni sabato al Museo di storia naturale. Il torneo si svolgerà dalle ore 14 nella suggestiva sala degli Archi sotto la direzione dell’arbitro internazionale Leonardo Bartolini e con l’organizzazione di Livorno scacchi.

Domenica 19 marzo alle 15.30 si svolgerà la partita in costume storico di scacchi viventi. Livorno per un giorno diventerà Marostica in occasione dei festeggiamenti per l’elevazione a città il 19 marzo del 1506. L’evento è in collaborazione con il Comune di Livorno e la Livornina.

Gran finale sabato 15 e domenica 16 aprile con la XVI edizione del Torneo internazionale “Città di Livorno” in memoria di Carlo Falciani. Il prestigioso torneo si svolgerà nella sala degli Archi.

Grazie alla fortezza nuova per la disponibilità e ai volontari di Livorno scacchi per aver reso possibile questo interessante programma.

