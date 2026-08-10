Torneo di beneficenza per Appartenenza Labronica ai Bagni Roma

La manifestazione, giunta alla seconda edizione, ha visto la partecipazione di 72 bambini nati nel 2015 e 2016 suddivisi in 18 squadre, ciascuna con il nome di un quartiere livornese. Gli organizzatori Martina, Evelyn, Omar e Alessandro ringraziano Mario Picchi ed Elisa Picchi

Il calcio dei bambini come occasione di festa, aggregazione e solidarietà. È questo lo spirito con cui si è svolta, ai Bagni Roma, la seconda edizione del torneo organizzato da Martina Mannucci, Evelyn Pellegrini, Omar Lorenzini e Alessandro Politi, con la preziosa disponibilità dello stabilimento balneare. Protagonisti sono stati 72 bambini nati nel 2015 e nel 2016, suddivisi in 18 squadre da quattro giocatori. E a rendere ancora più particolare il torneo è stata la scelta di intitolare ogni formazione a un quartiere di Livorno, trasformando il campo di gioco in una piccola mappa della città fatta di gol, tifo e sorrisi. La manifestazione è iniziata giovedì sera con la serata inaugurale e la consegna delle maglie, per poi proseguire tra venerdì, sabato e domenica. Al termine delle sfide a conquistare la vittoria è stata la squadra Porta a Mare, che ha così scritto il proprio nome nell’albo d’oro di questa seconda edizione. Ma il risultato più importante è arrivato fuori dal campo. Grazie al sostegno di numerosi sponsor, che hanno creduto per il secondo anno consecutivo nell’iniziativa, gli organizzatori sono riusciti a raccogliere 2.500 euro da destinare in beneficenza ad Appartenenza Labronica. Gli organizzatori hanno voluto rivolgere un ringraziamento speciale ai proprietari dei Bagni Roma, Mario Picchi ed Elisa Picchi, per aver consentito lo svolgimento della manifestazione.

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